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中職／休3天再上還是猛 伍鐸7局失1分助龍擒猿平戰局

東超／兄弟首次聯手奪首勝 林書豪中場說「4字」激勵林書緯猛奪19分

圖輯／中職總冠軍G4 伍鐸7局好投助味全擊敗樂天

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
終場結束味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影
終場結束味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，前面三戰打完目前為樂天桃猿2：1領先味全龍，今天第4戰樂天桃猿隊派出陳克羿對上味全龍隊的洋投伍鐸，樂天桃猿隊先發投手陳克羿投完3局失1分非自責分，第4局開始由陳鴻文接替投球，陳鴻文投2.1局失2分吞敗，味全龍隊先發投手伍鐸主投7局失1分奪勝並奪下單場MVP。

2局上味全龍隊張政禹擊出內野滾地球，樂天桃猿二壘手林立接球失誤，讓三壘跑者林孝程回本壘得分；5局下樂天桃猿隊梁家榮擊出內野滾地球將三壘跑者林立送回本壘得分；6局上味全龍隊蔣少宏擊出1分打點安打，冉承霖擊出內野滾地球將三壘跑者張政禹送回本壘得分；9局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。終場結束味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。

9局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，單場3支安打1分打點。記者季相儒／攝影
9局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，單場3支安打1分打點。記者季相儒／攝影
9局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠衝三壘時撞到樂天桃猿隊梁家榮。記者季相儒／攝影
9局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠衝三壘時撞到樂天桃猿隊梁家榮。記者季相儒／攝影
味全龍隊蔣少宏單場3支安打1分打點。記者季相儒／攝影
味全龍隊蔣少宏單場3支安打1分打點。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊冉承霖（圖）擊出內野滾地球將三壘跑者張政禹送回本壘得分。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊冉承霖（圖）擊出內野滾地球將三壘跑者張政禹送回本壘得分。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸主投7局失1分奪勝並奪下單場MVP。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸主投7局失1分奪勝並奪下單場MVP。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊蔣少宏（左）擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊蔣少宏（左）擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
9局下味全龍隊陳冠偉關門成功。記者季相儒／攝影
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中職 樂天桃猿 味全龍

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