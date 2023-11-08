圖輯／中職總冠軍G4 伍鐸7局好投助味全擊敗樂天
中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，前面三戰打完目前為樂天桃猿2：1領先味全龍，今天第4戰樂天桃猿隊派出陳克羿對上味全龍隊的洋投伍鐸，樂天桃猿隊先發投手陳克羿投完3局失1分非自責分，第4局開始由陳鴻文接替投球，陳鴻文投2.1局失2分吞敗，味全龍隊先發投手伍鐸主投7局失1分奪勝並奪下單場MVP。
2局上味全龍隊張政禹擊出內野滾地球，樂天桃猿二壘手林立接球失誤，讓三壘跑者林孝程回本壘得分；5局下樂天桃猿隊梁家榮擊出內野滾地球將三壘跑者林立送回本壘得分；6局上味全龍隊蔣少宏擊出1分打點安打，冉承霖擊出內野滾地球將三壘跑者張政禹送回本壘得分；9局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。終場結束味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言