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中職／嚴宏鈞蹲捕表現關鍵 古久保健二：非常閃亮

中央社／ 記者楊啟芳桃園8日電
中職樂天桃猿隊嚴宏鈞從季後挑戰賽開始就是球隊主戰捕手，首席教練古久保健二今天也大讚嚴宏鈞的表現「非常閃亮」。 聯合報系資料照
中職樂天桃猿隊嚴宏鈞從季後挑戰賽開始就是球隊主戰捕手，首席教練古久保健二今天也大讚嚴宏鈞的表現「非常閃亮」。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊嚴宏鈞從季後挑戰賽開始就是球隊主戰捕手，首席教練古久保健二今天也大讚嚴宏鈞的表現「非常閃亮」，除了攻擊有適時一擊，蹲捕帶領團隊、擋球等也相當關鍵。

嚴宏鈞從季後挑戰賽表現就相當搶眼，連3戰先發蹲捕，第3戰還轟出全壘打；總冠軍系列賽也都是擔任主戰捕手，攻擊方面昨天又再度建功，在8局下敲出超前安打，幫助桃猿隊最終以7比4擊敗味全龍隊，拿下系列戰第2勝。

負責捕手訓練的桃猿隊首席教練古久保健二今天也稱讚嚴宏鈞，他表示，「表現很正常，甚至是超越平常的表現，非常閃亮。」古久保健二也稱讚，嚴宏鈞把團隊領導得很好，「他本身就有能力，可以做得到。」

談到嚴宏鈞做得最好的部分，古久保健二指出，「他非常了解對方打者的狀況，像昨天被打全壘打之後，盜壘阻殺非常關鍵，擋球方面也沒有讓對方進壘，這對一個捕手來說非常重要。」昨天1局上桃猿先發投手曾仁和挨轟後，被郭天信擊出內野安打，不過嚴宏鈞馬上演出盜壘阻殺。

至於年僅19歲的捕手宋嘉翔目前都還沒上場，古久保健二指出，這種短期賽事沒辦法做太大變化，但如果想長遠一點，若未來宋嘉翔可以出來分擔的話是最好的，「參與這種高張力比賽可以成長很多，他是非常認真的選手，就算在場邊也會認真做筆記，還年輕、還有很多時間。」

嚴宏鈞 挑戰賽

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