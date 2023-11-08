中職／冉承霖被牽制出局好懊惱 郭天信安慰：我也有過

味全龍隊菜鳥冉承霖昨天在總冠軍賽代跑卻遭牽制出局，心中難免自責，隊友、教練都給予鼓勵，今天更被排上先發，他希望能不負教練期許，郭天信更分享自身經驗：「我也被牽制出局過。」

昨天8局上瑪仕革斯．俄霸律尼代打敲安上壘，龍隊更換代跑，冉承霖在一壘等待發揮腳程，不料樂天桃猿隊投手豪勁妙傳直達一壘手陳俊秀手套，將他牽制出局。

冉承霖表示，事後隊友也有提醒，豪勁是牽制動作快的投手，加上下一棒是要短打，要注意離壘距離，「想辦法放鬆心情，不要想太多。」

相似場景2022年例行賽也曾上演，只不過當時苦主是郭天信，投手、一壘手是相同組合，郭天信在一壘遭到再見牽制出局，作為姐夫，郭天信也分享經驗，冉承霖說：「他告訴我人都會犯錯，不要想太多。」

今天龍隊打線更動，將冉承霖排回先發，冉承霖表示：「教練告訴我不要放心上，還是上場去比賽，平常心就好，自己上場就是展現最好的自己，不要辜負期望。」

冉承霖今年一軍僅出賽13場就被排在總冠軍賽名單，並扛起3場先發，他認為總冠軍賽的整體氣氛跟例行賽確實有差，「人比較多，自己心態不太一樣，例行賽不會那麼緊張。」