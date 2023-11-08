快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／冉承霖被牽制出局好懊惱 郭天信安慰：我也有過

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊冉承霖。記者季相儒／攝影
味全龍隊冉承霖。記者季相儒／攝影

味全龍隊菜鳥冉承霖昨天在總冠軍賽代跑卻遭牽制出局，心中難免自責，隊友、教練都給予鼓勵，今天更被排上先發，他希望能不負教練期許，郭天信更分享自身經驗：「我也被牽制出局過。」

昨天8局上瑪仕革斯．俄霸律尼代打敲安上壘，龍隊更換代跑，冉承霖在一壘等待發揮腳程，不料樂天桃猿隊投手豪勁妙傳直達一壘手陳俊秀手套，將他牽制出局。

冉承霖表示，事後隊友也有提醒，豪勁是牽制動作快的投手，加上下一棒是要短打，要注意離壘距離，「想辦法放鬆心情，不要想太多。」

相似場景2022年例行賽也曾上演，只不過當時苦主是郭天信，投手、一壘手是相同組合，郭天信在一壘遭到再見牽制出局，作為姐夫，郭天信也分享經驗，冉承霖說：「他告訴我人都會犯錯，不要想太多。」

今天龍隊打線更動，將冉承霖排回先發，冉承霖表示：「教練告訴我不要放心上，還是上場去比賽，平常心就好，自己上場就是展現最好的自己，不要辜負期望。」

冉承霖今年一軍僅出賽13場就被排在總冠軍賽名單，並扛起3場先發，他認為總冠軍賽的整體氣氛跟例行賽確實有差，「人比較多，自己心態不太一樣，例行賽不會那麼緊張。」

郭天信 樂天桃猿 味全龍

延伸閱讀

中職／拿莫．伊漾往後到第8棒 盼找回下半季感覺

中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

亞冠賽／26人名單公布 3外卡選林凱威、陳傑憲、江國豪

中職／看投打守數據！與三上悠亞開球互動 這三人中選

相關新聞

中職／台灣大賽林智勝首次先發 龍猿爭冠打線微調

中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，兩隊陣容都有微調，林智勝取代拿莫．伊漾扛起味全龍隊一壘手，樂天桃猿隊則由廖健...

中職／41歲台灣大賽先發還是會緊張 林智勝喊：需要導航

「很緊張，非常緊張。」林智勝聽到自己今天要先發，心情跟年輕人一樣，他說：「畢竟是41歲第1次在總冠軍賽先發。」尤其又具有...

中職／陳冠宇會雙先發待命？曾總：不要猜

樂天桃猿隊今天推出陳克羿先發，總冠軍賽28人名單幾乎全員上場，剩下宋嘉翔、陳冠宇尚未出賽，尤其前3場打了34局都還沒見到...

中職／冉承霖被牽制出局好懊惱 郭天信安慰：我也有過

味全龍隊菜鳥冉承霖昨天在總冠軍賽代跑卻遭牽制出局，心中難免自責，隊友、教練都給予鼓勵，今天更被排上先發，他希望能不負教練...

中職／嚴宏鈞蹲捕表現關鍵 古久保健二：非常閃亮

中職樂天桃猿隊嚴宏鈞從季後挑戰賽開始就是球隊主戰捕手，首席教練古久保健二今天也大讚嚴宏鈞的表現「非常閃亮」，除了攻擊有適...

韓職／總冠軍賽矛盾對決！ KT巫師強投力壓LG雙子搶下首勝

亞洲最晚開戰的棒球總冠軍戰：韓國大賽，是一場矛與盾對決的系列賽！ 韓職季後賽經歷冒泡賽後，由睽違21年再闖入韓國大賽的LG雙子，迎戰KT巫師，7日首戰雙方打出精彩投手戰，最終由客隊KT拔得頭籌。本次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。