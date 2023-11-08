中職／陳冠宇會雙先發待命？曾總：不要猜
樂天桃猿隊今天推出陳克羿先發，總冠軍賽28人名單幾乎全員上場，剩下宋嘉翔、陳冠宇尚未出賽，尤其前3場打了34局都還沒見到陳冠宇身影，是否今天備戰「雙先發」？總教練曾豪駒笑說：「不要猜。」
猿隊與味全龍隊爭冠系列賽打得激烈，前兩場都打進延長賽，昨天則是在比賽後段才逆轉勝，由猿隊以2勝1敗領先一步，這3場牛棚人力吃緊，道博格、豪勁、王志煊都是連3場出賽，獨獨不見陳冠宇。
陳冠宇作為例行賽主力左投之一，還沒迎來今年總冠軍賽的登板時機，曾豪駒表示：「今天他會在後面準備，看戰局決定。」至於會是長中繼作為雙先發之一或是比賽後段登板？曾總說：「不要猜，很難說。」
猿隊昨天單場5次觸擊成功突破聯盟紀錄，且3場比賽已完成10次，逼近2001年兄弟象打滿7場的13次觸擊成功聯盟紀錄，曾豪駒表示，短打與否都是隨著戰局走向去執行，例行賽需要思考如何攻擊，總冠軍賽則是要想辦法得分，「看選手的執行率，厲害的是選手。」
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