快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽林智勝首次先發 龍猿爭冠打線微調

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，兩隊陣容都有微調，林智勝取代拿莫．伊漾扛起味全龍隊一壘手，樂天桃猿隊則由廖健富重返第4棒。

這是今年總冠軍賽林智勝首次先發，總教練葉君璋表示：「還是需要他的經驗。」另外高孝儀回到板凳待命，換由冉承霖先發第9棒。

猿隊則由廖健富重返先發第4棒、指定打擊，林泓育回到後段待命，其他棒次不變，猿隊第4棒仍在等待首安。

味全龍先發打線

第一棒 李凱威，二壘

第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊

第三棒 郭天信，中外野

第四棒 劉基鴻，三壘

第五棒 林智勝，一壘

第六棒 林孝程，左外野

第七棒 張政禹，游擊

第八棒 蔣少宏，捕手

第九棒 冉承霖，右外野

先發投手 伍鐸

樂天桃猿先發打線

第一棒 林立，二壘

第二棒 陳俊秀，一壘

第三棒 梁家榮，三壘

第四棒 廖健富，指定打擊

第五棒 林承飛，游擊

第六棒 朱育賢，左外野

第七棒 成晉，右外野

第八棒 嚴宏鈞，捕手

第九棒 陳晨威，中外野

先發投手 陳克羿

林智勝 廖健富 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／神調度？曾豪駒一度想換廖健富 留下嚴宏鈞成就致勝安

中職／41歲307天出賽是野手第4老 林智勝3響砲也是唯一

中職／林智勝10度打總冠軍賽仍緊張 笑稱代表愛棒球

中職／龍猿鬥看領袖 林泓育、林智勝滿滿紀錄等著破

相關新聞

中職／台灣大賽林智勝首次先發 龍猿爭冠打線微調

中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，兩隊陣容都有微調，林智勝取代拿莫．伊漾扛起味全龍隊一壘手，樂天桃猿隊則由廖健...

中職／41歲台灣大賽先發還是會緊張 林智勝喊：需要導航

「很緊張，非常緊張。」林智勝聽到自己今天要先發，心情跟年輕人一樣，他說：「畢竟是41歲第1次在總冠軍賽先發。」尤其又具有...

中職／陳冠宇會雙先發待命？曾總：不要猜

樂天桃猿隊今天推出陳克羿先發，總冠軍賽28人名單幾乎全員上場，剩下宋嘉翔、陳冠宇尚未出賽，尤其前3場打了34局都還沒見到...

韓職／總冠軍賽矛盾對決！ KT巫師強投力壓LG雙子搶下首勝

亞洲最晚開戰的棒球總冠軍戰：韓國大賽，是一場矛與盾對決的系列賽！ 韓職季後賽經歷冒泡賽後，由睽違21年再闖入韓國大賽的LG雙子，迎戰KT巫師，7日首戰雙方打出精彩投手戰，最終由客隊KT拔得頭籌。本次

中職／ 最強外掛安芝儇領軍 台鋼啦啦隊擁韓籍教練團

台灣鋼鐵集團邀請「最強外掛」安芝儇擔任WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓指導，並成為首位正式隊員，6日開訓的課程中，...

中職／龍猿爭冠連4戰土洋先發 1996年同劇本都是本土勝

中華職棒總冠軍賽第4戰今天舉行，味全龍隊由洋投伍鐸「中3日」再上，樂天桃猿隊則是推出陳克羿在季後賽初登板，今年連續4戰都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。