中職／台灣大賽林智勝首次先發 龍猿爭冠打線微調

中華職棒總冠軍賽第4戰今天在桃園棒球場舉行，兩隊陣容都有微調，林智勝取代拿莫．伊漾扛起味全龍隊一壘手，樂天桃猿隊則由廖健富重返第4棒。

這是今年總冠軍賽林智勝首次先發，總教練葉君璋表示：「還是需要他的經驗。」另外高孝儀回到板凳待命，換由冉承霖先發第9棒。

猿隊則由廖健富重返先發第4棒、指定打擊，林泓育回到後段待命，其他棒次不變，猿隊第4棒仍在等待首安。

味全龍先發打線

第一棒 李凱威，二壘

第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊

第三棒 郭天信，中外野

第四棒 劉基鴻，三壘

第五棒 林智勝，一壘

第六棒 林孝程，左外野

第七棒 張政禹，游擊

第八棒 蔣少宏，捕手

第九棒 冉承霖，右外野

先發投手 伍鐸

樂天桃猿先發打線

第一棒 林立，二壘

第二棒 陳俊秀，一壘

第三棒 梁家榮，三壘

第四棒 廖健富，指定打擊

第五棒 林承飛，游擊

第六棒 朱育賢，左外野

第七棒 成晉，右外野

第八棒 嚴宏鈞，捕手

第九棒 陳晨威，中外野

先發投手 陳克羿