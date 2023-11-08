中職／因個人原因離開統一獅 李丞齡：經過深思熟慮的選擇

統一獅隊外野手李丞齡昨天因個人生涯規劃，向球團表達離隊想法，形同任意引退。李丞齡昨晚也在IG發文強調經過深思熟慮，不是輕率的決定，他強調在獅隊過得很好，會永遠珍惜這段時光。

統一獅總教練林岳平今年8月曾點名，李丞齡自我生活管理有問題，且屢勸未修正，引起極大討論。統一獅領隊蘇泰安昨天透露球團有慰留，但李丞齡相當堅定，因此尊重他的決定。

李丞齡發文向所有支持者表達感謝，並解釋離隊原因：「過去幾年我有幸成為統一獅一員。這段時間對我來說充滿挑戰和成長，我永遠不會忘記這個特別經驗，與隊友們一起比賽，向教練團學習，以及與忠實球迷互動，都讓我受益匪淺。」

「然而，我不得不宣布，出於個人原因，我決定離開統一獅隊。這絕對不是一個輕率的決定，我經過深思熟慮，與家人和朋友們討論後才做出選擇。有時候，生活會提供新的機會和挑戰，而我相信這是我個人成長和發展的時刻。」

李丞齡強調心永遠和統一獅在一起，「我永遠珍惜在這個球隊的時光，並尊重球迷們對我的支持。謝謝你們一直以來的鼓勵和熱情，我希望我在未來的道路上也能得到你們的支持。最後，我想對統一獅隊的隊友、教練團和所有支持者表示最誠摯的感謝。你們是我的第二個家庭，我永遠會懷念我們在一起的時光。謝謝你們一切，再見，但絕不是永別。」