中職／林立突破低潮敲雙安 不在意成績只盼球隊贏球

中職樂天桃猿隊在總冠軍賽奪2連勝，開路先鋒林立今天突破前幾戰低潮，繳出雙安表現，不過他賽後表示，自己並沒有很在意帳面上成績，「就算打20支安打，球隊輸球也沒用。」

總冠軍賽桃猿隊今天以7比4擊敗味全龍隊，取得2勝1敗優勢，其中第1棒林立在總冠軍賽前2戰打擊手感較冷，10打數沒有敲出安打，不過教練團仍給予十足信任，今天擔任開路先鋒，4打數敲出2支安打，包含1支二壘安打，包辦1打點、2得分。

不過林立賽後表示，並不會因為敲出安打就鬆一口氣，「這只是帳面上的成績，因為這是短期比賽，最多就7場，打1場少1場，每次就是盡全力。」即使沒有安打，林立認為，也可以用每一個出局數去貢獻，像是選球、推進、短打，「只是剛好2支安打都在今天。」

林立也表示，每一個打席自己都是保持一樣的心態去跟投手對決，「對方要解決我，我也在想辦法突破，結果、出局都是一回事，只希望都能幫助到球隊，就算打20支安打，球隊輸球也沒用，第一個（順位）是幫助球隊，第二個才是自己的成績。」

此戰到了最後，林立還特別鼓勵後援投手道博格，林立表示，「前2場延長賽，其實我們都很累，大家都疲累，想告訴他我們都會一起拚，累沒有關係，只要盡全力了，最後結果是好是壞都沒關係。」