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川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

中職／早有顧慮鋼龍頻挖地瓜 葉總：對比賽影響滿大

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊輸掉總冠軍賽第三戰。記者陳正興／攝影
味全龍隊輸掉總冠軍賽第三戰。記者陳正興／攝影

味全龍隊兵敗花果山，今天以4：7輸給樂天桃猿隊後，總冠軍賽處於1勝2敗落後，總教練葉君璋賽後鼓勵選手保持積極態度，「雖然先兩敗，但希望可以先拿到四勝。」

龍將們此役從2：0領先打到2：4落後，7局上一度靠連5棒安打追平，卻在8局下失守，未能拿下這一勝，目前戰局陷於不利，如果明天第4戰未能扳回，將讓猿隊先搶下聽牌優勢。

葉君璋指出，龍隊今天打擊表現不錯，可惜猿隊兩個大局決定勝負，今天鋼龍的3次暴投要命，「這也是我們之前有點擔心的，他有一個月沒有正常比賽，導致控球比較不穩定，對這場比賽影響滿大。」他也提到幾顆「挖地瓜」的球，其實都滿早就落地，應該不難擋，「看得出來蔣少宏真的滿緊張。」

冉承霖8局上的代跑遭牽制出局，也被討論頗多，但葉君璋並未苛責，「年輕球員犯錯滿常見，可能就是繼續讓他比賽、多鼓勵。」

葉君璋 樂天桃猿 蔣少宏

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