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中職／賽後與道博格咬耳朵 曾總暖心感謝他的辛勞

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊道博格。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊道博格。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天雖以7：4拿下總冠軍賽第3戰勝利，但牛棚相較前幾場不穩，總教練曾豪駒很能體會他們連續出賽累積的疲勞，今天賽後拉著道博格咬耳朵、聊了許久，究竟說了什麼？原來是曾總暖心的感謝。

猿隊此役一度握有4：2領先，但龍隊打線在7局上攻破猿隊牛棚，面對王志煊、豪勁，沒有出局數已經連續5支安打追平，幸好無人出局、滿壘局面龍隊無法繼續追加分數。9局上也打得驚險，道博格接連出現保送、安打，讓龍隊出現可以一棒追平的機會，球速也不比前幾場。

贏球賽後，曾豪駒被鏡頭拍到與道博格聊了一陣子，他透露對話，「他在這幾個系列賽滿辛苦，知道他身體上會有疲勞，跟他說謝謝他。」至於今天的球速狀況，曾總不諱言是因狀況沒那麼好，但他說自己可以上，也知道對方會設定他的直球攻擊，因此有刻意改變配球。

對於此役牛棚浮現的不穩，曾豪駒認為是因主力牛棚投手連續出賽，「但他們有把決心、鬥志拿出來，很謝謝他們。」

牛棚 曾豪駒 球速

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