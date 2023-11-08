中職／嚴宏鈞關鍵安 猿2勝1敗占上風

又是嚴宏鈞扮演福星！昨在8局下敲出超前安打，士氣大振的樂天桃猿隊終場以7：4擊敗味全龍隊，在中職總冠軍賽2連勝，先搶下2勝1敗優勢，爭冠占上風。

總冠軍賽昨天戰場移師桃園球場，兩隊打完前7局處於4：4平手，眼看戰線恐怕連3場進入延長，嚴宏鈞不讓隊友加班，第8局朱育賢保送後換上林政華代跑，推進二壘後，嚴宏鈞並未被代打換掉，繼續站上打擊區，打穿右邊防線，一棒成為致勝安打，帶動猿隊單局攻下3分。

此役雙方先發投手都投5局收工，曾仁和5局失2分，鋼龍投5局失4分，單場出現3顆暴投，追平總冠軍賽單場單一投手最多暴投。

龍隊首局就靠吉力吉撈．鞏冠陽春砲下馬威，第2局則由首位打者林孝程敲安上壘，進占二壘後，張政禹打出中外野方向滾地安打，揮出龍隊在這波系列賽首支得點圈安打，龍隊擴大為2：0領先。

猿隊打線在3局下迅速反擊，鋼龍滿壘危機之下，先出現暴投送分，再被陳俊秀掃出二壘打清壘，猿隊在第5局繼續追加分數，梁家榮的高飛犧牲打建功，猿隊一度取得4：2領先，龍隊在7局上攻破猿隊牛棚，面對王志煊、豪勁，沒有出局數已經連續5支安打追平，但無人出局、滿壘局面無法繼續追加分數，猿隊進一步在8局下以3分大局底定勝局。

根據總冠軍賽過往案例，系列賽取得2勝1敗共有21隊，其中14隊奪冠，封王率66.7%，猿以年度戰績搭上季後末班車，從挑戰賽先讓1敗出發強勢過關，現在又進一步在台灣大賽占上風。