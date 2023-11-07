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中職／連點2球是信任 陳俊秀笑答：我就是可以點啊！
樂天桃猿隊今天在總冠軍賽第3戰以7：4擊敗味全龍隊，先搶下第2勝，8局下的3分大局，處處充滿驚喜，嚴宏鈞敲出致勝安打，陳俊秀連點2球，執行戰術成功，當下也很興奮，賽後被誇讚觸擊成功率頗佳，可愛笑答：「就是（我）可以點才點的啊！」
猿隊此役曾在3局下靠陳俊秀的逆轉二壘打，取得3：2領先，戰局形成4：4平手後，8局下猿隊的攻勢攻下3分奠定勝基，其中陳俊秀連點2球，成功執行短打幫猿隊搶下第7分。
陳俊秀表示，連點兩球是戰術，「這種比賽，多少分數都不夠，有分數就要搶。」
總教練曾豪駒也還原當下狀況，授意陳俊秀連點2球是戰術下達，「因為他有能力，也很讓我安心，很開心他成功了。」雖是不常見的戰術下達，曾豪駒說：「就是賭一個成功率，成功了就是好戰術。」他也誇讚，陳俊秀一直以來都很聰明，會依狀況做好自己的設定
不只有「短打秀」，陳俊秀還同場演出「劈腿秀」，第4局李凱威打向游擊方向的滾地球，林承飛先傳二壘抓下出局數，林立傳一壘雖有偏差，但陳俊秀劈腿補救，完成關鍵雙殺。
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