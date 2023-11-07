中職／沒換是對的！嚴宏鈞8局敲致勝安 桃猿先取第2勝

又是嚴宏鈞扮演福星！今天在8局下敲出超前安打，士氣大振的樂天桃猿隊終場以7：4擊敗味全龍隊，在總冠軍賽2連勝，先搶下2勝1敗優勢，爭冠占據上風。

總冠軍賽今天戰場移師桃園球場，兩隊打完前7局處於4：4平手，眼看戰線恐怕連3場進入延長，嚴宏鈞不讓隊友加班，第8局朱育賢保送後換上林政華代跑，推進二壘後，嚴宏鈞並未被代打換掉，繼續站上打擊區，打穿右邊防線，一棒成為致勝安打，帶動猿隊單局攻下3分。

此役雙方先發投手都投5局收工，曾仁和5局失2分，鋼龍投5局失4分，單場出現3顆暴投，追平總冠軍賽單場單一投手最多暴投。

龍隊首局就靠吉力吉撈．鞏冠陽春砲下馬威，第2局則由首位打者林孝程敲安上壘，進占二壘後，張政禹打出中外野方向滾地安打，揮出龍隊在這波系列賽首支得點圈安打，龍隊擴大為2：0領先。

猿隊打線在3局下迅速反擊，鋼龍滿壘危機之下，先出現暴投送分，再被陳俊秀掃出二壘打清壘，猿隊在第5局繼續追加分數，梁家榮的高飛犧牲打建功，猿隊一度取得4：2領先，龍隊在7局上攻破猿隊牛棚，面對王志煊、豪勁，沒有出局數已經連續5支安打追平，但無人出局、滿壘局面無法繼續追加分數，猿隊進一步在8局下以3分大局底定勝局。

根據總冠軍賽過往案例，系列賽取得2勝1敗共有21隊，其中14隊奪冠，封王率66.7%，猿隊以年度戰績搭上季後末班車，從挑戰賽先讓1敗出發強勢過關，現在又進一步在台灣大賽占據上風。 樂天桃猿隊第8局攻下3分，打破4：4平手局面。記者陳正興／攝影

【中央社桃園7日電】

中職總冠軍賽第3戰今天在桃園棒球場登場，雙方仍打得膠著，第7局形成4比4平手，不過8局下樂天桃猿嚴宏鈞敲出超前安打，終場以7比4擊敗味全龍隊，拿下2勝1敗優勢，嚴宏鈞也拿下單場MVP。

龍隊在1局上靠著吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，率先攻下1分；2局上林孝程、張政禹接連敲安打，龍隊再得1分。

桃猿隊在3局下展開攻勢，嚴宏鈞選到保送後，陳晨威敲出安打，林立再觸擊形成滿壘，接著投手鋼龍發生暴投奉送1分，陳俊秀敲出二壘安打帶有2分打點逆轉；5局下林立敲出二壘安打後，靠著暴投上三壘，梁家榮擊出高飛犧牲打再添1分，桃猿4比2領先。

龍隊在7局上發動一連串攻勢，拿莫．伊漾、張政禹、李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信連5棒都敲安打，攻下2分追平。8局下桃猿隊的朱育賢選到保送後，成晉犧牲觸擊成功，嚴宏鈞再敲超前安打，陳晨威選到保送後，林立敲安打送回1分，陳俊秀再觸擊帶有1分打點，桃猿終場就以7比4奪勝。

桃猿隊先發投手曾仁和用90球投5局，被敲出6支安打，出現3次四死球，送出5次三振，失掉2分。接著朱俊祥投1局無失分，王志煊雖然沒有解決任何人次掉2分，不過豪勁後援投2局沒有失分，最後道博格投1局無失分，豪勁奪下勝投。

龍隊先發投手鋼龍則是用99球投5局，被敲出5支安打，投2次保送、6次三振，失掉4分，最後投0.1局失3分的林凱威吞下敗投。