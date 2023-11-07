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中職／鋼龍成「暴投製造機」 單場3次寫總冠軍賽22年首見

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊先發投手鋼龍。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊先發投手鋼龍今天成為「暴投製造機」，單場3顆暴投，寫下總冠軍賽史上近22年不曾見到的狀況。

總冠軍賽以1勝1敗展開第3場的較勁，猿隊由曾仁和先發，打完前2局先處於0：2落後，但猿隊打線在3局下打開局面，鋼龍的暴投是引爆危機的關鍵之一。

第3局靠保送上壘的嚴宏鈞，進占三壘後，鋼龍在面對陳俊秀的打席出現第一顆暴投先送分，陳俊秀再補上二壘打清壘；第5局則是林立的二壘打之後，鋼龍面對陳俊秀再度出現暴投，讓林立推進三壘，陳俊秀保送上壘後，隨後也靠暴投站上二壘。

總冠軍賽單場單一投手最多暴投，紀錄就是3球，先前曾出現在1996年第6戰統一獅隊郭進興（投5局）、2001年第4戰兄弟象隊齊藤肇（投7.2局），相隔22年再出現投手在總冠軍賽單場3暴投。事實上，鋼龍去年例行賽單季21顆暴投，就登上「暴投王」寶座。

鋼龍此役最終先發5局被敲5安打、失4分退場，有6次三振、2次保送。

鋼龍 陳俊秀 林立

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