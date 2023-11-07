中職／林立的威力！兩隊第1棒首安 打到第3戰終尋獲
總冠軍賽前兩戰10打數沒有安打，林立今天在第5局敲出首安就是長打，這支二壘打同時也是兩隊在今年台灣大賽第一支由第一棒敲出的安打。
兩隊在這波系列賽前兩戰打完，第一棒的棒次上都尚未出現安打，龍隊為9打數0安打、吞下7K，其中先發第一棒拿莫．伊漾8支0、6K；猿隊則是12打數沒安打，包括林立、陳晨威都是各6打數沒安打，且連上壘都掛蛋。
林立首打席遭到鋼龍三振，第2打席打在捕手前面，蔣少宏選擇抓三壘沒抓到，紀錄上林立靠野手選擇上壘，第5局再度擔任首位打者，一棒掃出右外野方向二壘安打，再靠暴投站上三壘，梁家榮以高飛犧牲打追加分數，猿隊取得4：2領先。
林立敲出個人在今年總冠軍賽的首安，也是兩隊在這波系列賽第一棒的首支安打。
總冠軍賽史上系列賽最低第一棒打擊率，出現在1997年時報鷹隊的0.091，當時張耀騰18支2加上沈俊忠4支0，合計22打數只有2安打。第2慘則是1999年和信鯨隊第一棒21打數敲出2安打，打擊率0.095，共有百樂、楊松弦、闕壯鎮打過第一棒。
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