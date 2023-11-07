中職／龍隊得點圈打擊率終於破蛋 張政禹敲安斷18支0

味全龍隊在總冠軍賽前兩戰得點圈安打掛蛋，今天終於在第2局中斷糗紀錄，張政禹在二壘有人時打穿防線，終結得點圈連18打數沒有安打。

龍隊首戰在得點圈12打數沒有安打，第二戰追加5打數，跟進1993年、2004年統一獅隊，成為史上第3次、第2隊在總冠軍賽前兩戰得點圈都沒有安打的球隊，今天要避免成為連三場史上第一隊。

面對猿隊先發投手曾仁和，吉力吉撈．鞏冠首局就以陽春砲下馬威，但這是一發陽春砲；第2局則由首位打者林孝程敲安上壘，進占二壘後，拿莫．伊漾先在此役第1個得點圈機會打向中外野遭到接殺，下一棒張政禹打出中外野方向滾地安打，揮出龍隊在這波系列賽首支得點圈安打，龍隊擴大為2：0領先。