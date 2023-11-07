中職／拿莫．伊漾往後到第8棒 盼找回下半季感覺

中職總冠軍賽第3場味全龍隊作客桃園球場，前2戰的第1棒拿莫．伊漾今天被排到第8棒，拿莫．伊漾表示，自己調整比較慢，且前2場太緊張，希望趕快找回在下半季的感覺。

味全龍隊今天推出洋投鋼龍登板先發，先發打序分別為李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信、劉基鴻、蔣少宏、林孝程、高孝儀、拿莫．伊漾、張政禹。前2戰龍隊的開路先鋒拿莫．伊漾總計8打數沒有安打，吞下6次三振，因此今天調整到第8棒。

龍隊總教練葉君璋表示，感覺拿莫．伊漾前幾場比較興奮、很想表現，導致影響到一點策略，「或許棒次可以後面一點，比較不會這麼緊繃。」至於今天的第1棒李凱威，葉君璋則說：「凱威算是我們球隊打擊最穩定的，包括選球各方面，第3戰應該要利用他的優點。」

拿莫．伊漾則表示，昨天練習時有跟教練討論一下，「本身自己調整比較慢，希望趕快找到下半季的感覺，前2場可能真的太緊張，導致自己想太多，動作沒有到位。」拿莫．伊漾指出，希望現在盡量簡單化，狀況有愈來愈好的感覺。

龍隊昨天練球前，教練團有讓選手們輪流出來講話，分享前2戰的心得。葉君璋表示，「主要是聽球員講什麼，讓他們講出這2場比賽的感覺、想法。」葉君璋點出，吉力吉撈．鞏冠講話的方式很帶動大家，洋將布里悍、伍鐸也分享了很多東西。

拿莫．伊漾也對吉力吉撈．鞏冠的喊話印象深刻，拿莫．伊漾說：「他說不要沒有做到該做的事才後悔，結果不好就是不好，不要在乎上一次不好。」拿莫．伊漾則對隊友喊話，希望找回季末在斗六比賽的感覺，「很渴望去幫助球隊，創造機會給下一棒，並期待下一棒有表現的感覺。」