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日職／前興農牛日籍左投正田樹確定退休 接任養樂多二軍投教

聯合新聞網／ 綜合報導
前興農牛日籍左投正田樹宣布退休。 報系資料照
前興農牛日籍左投正田樹宣布退休。 報系資料照

前中職興農牛隊日籍投手正田樹昨天傳出退休，今天確定展開職棒教練生涯，將擔任日職養樂多隊二軍投手教練。

正田樹曾在1999年幫助桐生第一高校奪下甲子園優勝，隨後在日職選秀會獲火腿隊第一指名。他2002年摘下洋聯新人王，2007年被交易到阪神，長達2年沒登上一軍，後來轉戰中職興農牛隊，2009年出賽27場14勝6敗，累積115次三振，奪下勝投及三振王。

正田樹隔年再拿下11勝，成為中込伸、中山裕章後，第3位在中職擁有2個10勝球季的日本投手。正田樹2011年曾轉戰紅襪隊小聯盟，2012年成功重返日職。他效力養樂多隊2個賽季後，再度來台加盟Lamigo桃猿隊，但5月就被解約。

近年正田樹都在日本獨立聯盟打拚，昨天傳出引退消息，今天正式成為養樂多隊二軍投手教練。養樂多本季團隊投手防禦率3.66，是日職12隊最差，正田樹將扮演重要角色。

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