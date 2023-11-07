中職／獅隊爭冠失利教頭林岳平一度請辭 確定續留已投入秋訓

中職統一獅隊總教練林岳平在季後挑戰賽之後提出請辭，不過獅隊領隊蘇泰安今天表示，季後挑戰賽較多無法控制的狀況，球員、教練都很拚，已經成功慰留，林岳平也已經投入秋訓。

統一獅隊為今年上半季冠軍，在季後挑戰賽先有1勝優勢，不過面對樂天桃猿隊3連敗、無緣打進總冠軍賽。蘇泰安今天表示，上星期季後挑戰賽剛結束，林岳平因為沒有辦法打入總冠軍賽很自責，「但我也鼓勵他，他這4年來很認真，幫球隊拿下1座總冠軍、3座季冠軍。」

蘇泰安指出，今年球隊在季後賽當然有不足的地方，但也有很多突發狀況，差了臨門一腳，包括克維斯遭強襲球打中頭部，原訂隔天的先發投手蘭道爾還在治療中就馬上登板，「這些我們也是看在眼裡，球員、教練都很拚，比賽狀況比較不可控。」

經過球團慰留之後，林岳平最後決定續留獅隊，蘇泰安指出，林岳平已經馬上投入秋訓，並做了明年春訓的規劃。蘇泰安也說：「好好針對比較不足的部分去做改善，跟球團這邊做討論，希望明年有更好的戰力。」

至於8月底因「自我管理不佳」而被註銷的23歲野手李丞齡，季後已決定離開獅隊。蘇泰安表示，李丞齡之前有來表達個人生涯規劃，「我們有當面慰留，但還是尊重他的決定，他也是想好了、決定了，選擇先去當兵，會用任意引退的方式，這次向聯盟提交擴編選秀名單也會備註清楚。」