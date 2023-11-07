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亞冠賽／日本推巨人赤星優志對中華隊 南韓小將目標累積經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首戰對決中華隊，將派讀賣巨人隊24歲右投赤星優志先發。 截圖自巨人隊IG
日本首戰對決中華隊，將派讀賣巨人隊24歲右投赤星優志先發。 截圖自巨人隊IG

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11月16日於東京巨蛋展開，中華隊首戰強碰地主日本，據日媒《中日體育》報導，日本將推出讀賣巨人隊24歲右投赤星優志。

本季是赤星優志日職生涯第2年，總共出賽12場，主投69局送出64次三振，防禦率3.39，每局被上壘率1.26。他季中一度吞下4連敗，但8月底回到一軍後狀態絕佳，出賽6場有5次優質先發。

該報導指出，日本預計推出西武獅左投隅田知一郎面對南韓，樂天金鷲左投早川隆久對決澳洲。決賽將派西武獅右投今井達也，他是超齡外卡選手之一。

中華隊17日對決澳洲，18日則要遭遇宿敵南韓，本屆南韓共有4名起亞虎球員，包含鄭海英、李義理、崔智民與金道英。身為唯一參加亞冠賽的起亞虎野手，20歲的金道英受訪時透露比賽目標是累積經驗，「澳洲、日本與台灣都有很好的球員，我想帶豐厚的經驗回國。」

日本 澳洲 南韓 體育 東京

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