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中職／協尋首棒安打 龍猿鬥兩場第1棒打擊率都還沒開張

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
總冠軍賽前兩戰兩軍各取1勝，第三戰移師桃園棒球場。本報資料照片
總冠軍賽前兩戰兩軍各取1勝，第三戰移師桃園棒球場。本報資料照片

味全龍、樂天桃猿隊在台灣大賽前兩戰各取1勝，連兩場延長賽、合計25局破總冠軍賽史上前兩戰最長局數紀錄，僅在「龍王」王維中把關的第二戰11局上出現「打擊戰」。兩戰打完，兩隊第一棒打擊率尚未開張，今天打線是否變陣值得關注。

兩隊在這波系列賽第一棒的棒次上都尚未出現安打，龍隊為9打數0安打、吞下7K，其中先發第一棒拿莫．伊漾8支0、6K；猿隊則是12打數沒安打，包括林立、陳晨威都是各6打數沒安打，且連上壘都掛蛋。

龍隊打線發揮有限，目前得點圈17打數沒有安打，若非首戰劉基鴻雙響砲、兩度直接把本壘變得點圈，恐怕連首戰勝利都拿不下來。猿隊則是除了首棒之外，在第2、8、9棒的打擊率也尚未破蛋。

兩軍第一棒打擊率尚未突破鴨蛋，今天在第一棒的位置是否變陣，將是第三戰打線關注焦點。

總冠軍賽史上系列賽最低第一棒打擊率，出現在1997年時報鷹隊的0.091，當時張耀騰18支2加上沈俊忠4支0，合計22打數只有2安打。第2慘則是1999年和信鯨隊第一棒21打數敲出2安打，打擊率0.095，共有百樂、楊松弦、闕壯鎮打過第一棒。

樂天桃猿 陳晨威

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