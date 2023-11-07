中職／猿龍爭冠移師桃園 今關鍵第3戰

中職總冠軍賽今晚移師桃園棒球場進行，樂天桃猿、味全龍隊三度對決，分別推出「土虱」曾仁和、「雙冠王」鋼龍登板先發，從過去總冠軍賽數據看來，搶下這場勝利的球隊，最後封王機率達6成67。

猿、龍前兩戰在天母球場都拚到延長賽，打成1勝1敗平手，接下來兩場比賽輪到猿隊擔任主隊。

中職過去總冠軍賽，21支前3戰2勝1敗領先的球隊，最後有14隊奪總冠軍，也就是三分之二順利封王，對猿、龍來說，今天第3戰結果相當關鍵。

猿隊2012、17、18（含保送1勝）、19年總冠軍賽前3戰取得2勝1敗，4次全部奪冠，封王機率更達百分百。

曾仁和本季出賽19場，戰績6勝6敗、防禦率4.55，對龍隊4場先發投出2勝2敗、防禦率5.48；鋼龍30場先發投出13勝7敗、防禦率3，奪下勝投王，也以155K拿到三振王，對戰猿隊8場3勝3敗、防禦率3.42。

猿隊今年在桃園球場氣勢不如以往，整季60戰29勝2和29敗、勝率5成，不如客場31勝2和27敗，其中對龍隊15場只6勝9敗，今天須打出氣勢才行。