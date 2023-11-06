棒球／中華隊備戰12月亞錦賽 24人名單豪華職棒陣容

中華職棒總冠軍賽火熱開打中，味全龍啦啦隊「小龍女」練習生小珍奶除了在場邊應援外，也非常積極經營YT頻道和粉絲互動，她也找來人氣成員賴可進行有趣互動。 小珍奶日前加入T1職籃台北戰神啦啦隊；賴可則

2023-11-06 15:15