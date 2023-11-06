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棒球／中華隊備戰12月亞錦賽 24人名單豪華職棒陣容
第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，中華成棒培訓隊24人名單今天出爐，最近加盟日職火腿隊的18歲好手孫易磊也在其中。
本屆亞錦賽由郭李建夫領軍，教練團成員包括打擊教練林宗毅、守備教練洪煒杰、投手教練周宗志、牛棚教練余浩奕。
中華培訓隊名單如下：
投手10人─孫易磊（日本火腿）、曾仁和（樂天桃猿）、林詔恩（統一獅）、劉予承（統一獅）、張景淯（味全龍）、徐若熙（味全龍）、王政浩（合作金庫）、林昱珉（響尾蛇）、伍祐城（台鋼雄鷹）、李子強（富邦悍將）。
捕手3人─宋嘉翔（樂天桃猿）、林辰勳（味全龍）、廖健富（樂天桃猿）。
內野手7人─陳聖平（響尾蛇）、林靖凱（統一獅）、劉基鴻（味全龍）、李亦崴（合作金庫）、拿莫．伊漾（味全龍）、林承飛（樂天桃猿）、高育瑋（合作金庫）。
外野手4人─宋晟睿（中信兄弟）、陳文杰（中信兄弟）、邱智呈（統一獅）、陳孝允（合作金庫）。
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