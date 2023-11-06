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中職／總冠軍賽G3預售票破9千 搶勝各有待突破點

中央社／ 台北6日電
台灣大賽明天在桃園球場進行第三戰。 樂天桃猿臉書
台灣大賽明天在桃園球場進行第三戰。 樂天桃猿臉書

中華職棒總冠軍賽第3戰將於樂天桃園棒球場舉行，預售已破9千張門票。前兩戰打完味全龍得點圈打擊率待突破，樂天桃猿隊等林立、林子偉展現身手。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）4日開打，前2戰在味全龍隊主場天母棒球場舉行，連2天都是滿場1萬名觀眾入場，明天起第3、4戰移師樂天桃猿隊主場樂天桃園棒球場舉行。

桃猿隊球團回報，目前7日第3戰預售超過9000張門票，8日第4戰預售超過9500張門票，預售系統會一直賣到比賽日當天早上11時，內野及左外野有價票券贈品為球衣「無敵黑」（7日）、「樂天紅」（8日）。

總冠軍賽前2戰都打到延長賽才分勝負，首戰味全龍隊延長賽14局靠著再見全壘打搶勝，昨天第2戰延長賽11局樂天桃猿隊梁家榮突破僵局二壘打帶起一波攻勢，率隊搶勝，前兩戰打完兩隊1勝1敗。

龍隊首戰單場3分都是靠劉基鴻全壘打送回，前2戰打完得點圈沒有出現安打，吞下7次三振，得點圈團隊打擊率0，樂天桃猿隊得點圈團隊打擊率則是2成50。

對於龍隊得點圈打擊發揮不理想，昨天賽後總教練葉君璋也有提到，相較而言，龍隊陣中年輕球員季後賽經驗不足，重要時刻沒辦法馬上調整、不夠冷靜，會再跟球員溝通。

至於外界關注桃猿隊林立、林子偉兩名野手打擊近況，總教練曾豪駒都選擇相信球員，林子偉昨天第2戰單場2打數都吞三振，曾豪駒表示，林子偉有身手在，希望他勇敢發揮，不要用結果去評斷自己能力，很多東西都是做了才會得到好的結果。

至於對方總教練葉君璋提到，桃猿隊的經驗比較豐富、調整快，曾豪駒也提到，過去球隊可能因為落敗、處於下風，更想要贏球、反而表現受限，有了去年總冠軍賽的經驗，調適上確實會明快一點。

樂天桃猿 林子偉 味全龍

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