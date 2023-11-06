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中職／鋼龍總冠軍賽第3戰先發 不擔心客場影響專注搶勝

中央社／ 台北6日電
味全龍先發投手鋼龍。 報系資料照
味全龍先發投手鋼龍。 報系資料照

中職總冠軍賽第3戰明天在桃園舉行，味全龍隊由本季勝投和三振王鋼龍先發，鋼龍表示，有機會在季後賽出賽是每年追尋的目標，面對客場噪音不擔心，還是一樣投球。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）前兩戰打完，味全龍隊與樂天桃猿隊各拿1勝、扳平戰局，明天第3戰將到桃猿隊主場樂天桃園棒球場舉行，兩隊也公布先發投手，龍隊由洋投鋼龍先發，桃猿隊派出本土投手曾仁和先發。

洋投鋼龍本季是龍隊穩定的先發投手戰力，整季戰績13勝、投出155次三振，為聯盟三振王和勝投王。

首度參與中職總冠軍賽，前2戰都打到延長賽才分出勝負，鋼龍昨天受訪時表示，過去在小聯盟時期也曾經歷過18局的比賽，也是在休息區看比賽、沒有上場，但總冠軍賽心情很不一樣，會隨著戰況情緒起伏。

鋼龍去年也有跟著龍隊一起打季後挑戰賽，在季後挑戰賽先發1場，投6.1局失1分拿下勝投。鋼龍表示，去年季前球隊設定的目標是打入季後賽，大家都做到了，今年目標是總冠軍賽，今年情緒張力和去年相比也有明顯的差異。

鋼龍本季與樂天桃猿隊交手8場先發，戰績3勝3敗、對戰防禦率3.42，在客場桃園棒球場出賽2場，戰績1勝、沒有敗績，桃園棒球場本季出賽防禦率為3.00。

鋼龍表示，有機會在季後賽出賽是每年追尋的目標，將扛起總冠軍賽第3戰先發，他也提到客場可能會有的噪音影響沒有太大問題，還是一樣投球。

鋼龍 樂天桃猿 棒球

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