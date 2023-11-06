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中職／最佳進步獎入圍名單出爐 王志煊、李宗賢、邱智呈3搶1

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職公布年度最佳進步獎入圍名單。圖／中華職棒提供
中職公布年度最佳進步獎入圍名單。圖／中華職棒提供

中華職棒年度頒獎典禮21日登場，官方今天公布年度最佳進步獎入圍名單，分別是樂天桃猿隊王志煊、富邦悍將隊李宗賢、統一獅隊邱智呈，得主將在頒獎典禮現場揭曉。

王志煊去年在一軍出賽0.1局，今年43場後援拿下11次中繼成功、1次救援成功，防禦率僅1.29，10月獲選投手MVP。

李宗賢曾在2020年入圍最佳進步獎，今年重新回到熟悉的三壘，出賽104場敲出117支安打，包括3支全壘打，攻下41分打點，打擊率3成18在全聯盟排名第2。

邱智呈4月敲出生涯首轟，本季繳出71支安打、5支全壘打、23分打點、打擊率3成13的成績，打擊成績對比往年大躍進，成為獅隊重要外野戰力。

另外，由球迷票選的年度最佳美技獎已展開投票，共有9位球員入圍，分別是味全龍隊郭天信、猿隊林子偉、陳克羿、陳晨威、獅隊林岱安、陳鏞基、悍將隊池恩齊、李宗賢、中信兄弟隊張仁瑋，投票時間至13日中午12點截止，每個帳號一天限投一次，https://u.lin.ee/0Vn1CmD/cpbl。

李宗賢

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