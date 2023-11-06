中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

中職總冠軍賽明晚6點半移師桃園球場，樂天桃猿隊將以地主身分迎戰味全龍隊，推出「土虱」曾仁和登板先發，龍隊則由洋投鋼龍應戰，從過去總冠軍賽紀錄看來，贏得這一勝的球隊，最後封王機率達6成67。

龍隊前兩戰在天母球場打出3：2、0：4，和猿隊戰成1勝1敗平手。

曾仁和本季出賽19場，其中14場先發，戰績6勝6敗、防禦率4.55，和龍隊交手4場，合計23局被揮出30支安打，包括兩支全壘打，送出12次四死球（3次觸身球）， 失16分有14分自責，投出2勝2敗、防禦率5.48。

鋼龍在例行賽30場先發、投183局都是全聯盟投手最多，戰績13勝7敗、防禦率3，不但拿下勝投王，也以155K拿到三振王。

鋼龍對戰猿隊8場，合計47.1局被揮出50支安打，包括1支全壘打，送出15次四死球（1次觸身球）， 失16分有14分自責，投出3勝3敗、防禦率3.42。

中職過去總冠軍賽前3戰2勝1敗領先的21隊，最後有14隊封王，明天第3戰對兩隊當然很重要，絕對要全力搶勝。

猿隊擁有總冠軍賽第3、4場主場優勢，龍隊10日再回天母球場，如果雙方打到第7戰，龍隊最後3戰都擔任主隊。