快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿過去2勝1敗領先都封王 第3戰必須克服主場障礙

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
桃猿將回到主場進行台灣大賽第三戰。 報系資料照
桃猿將回到主場進行台灣大賽第三戰。 報系資料照

樂天桃猿隊在總冠軍賽帶著1勝1敗回主場，明天將在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽對兩隊相當重要，從過去爭霸戰看來，前3戰以2勝1敗領先的球隊，封王機率達6成67。

總冠軍賽前兩戰，龍隊在天母球場都吸引爆滿1萬人進場，門票收入加上商品進帳超過兩千萬元，但兩隊競爭激烈，兩場比賽合計打了25局、花了9小時3分，今天休兵稍微可以喘一口氣。

中職各隊過去封王紀錄，統一獅隊10冠排名第1，中信兄弟隊9冠居次，再來就是猿隊7冠，龍隊尋求重新組軍首冠、隊史第5冠。

猿隊從2003年成軍至今（含前身第一金剛隊）打了11次總冠軍賽，2015、17（含保送1勝）、19年和今年都是前兩戰1勝1敗，2012、17、18（含保送1勝）、19年則是前3戰2勝1敗領先，最後都能順利封王。

再看整個聯盟數據，過去21支前3戰2勝1敗的球隊，最後有14隊贏得總冠軍。

猿隊今年在桃園主場的氣勢不如以往，整季60戰打出29勝2和29敗，勝率剛好5成，不如客場31勝2和27敗，而且在桃園對龍隊15場只有6勝9敗、對戰勝率4成，明天必須打出氣勢才行。

猿隊歷年在總冠軍賽出賽53場，戰績31勝22敗，其中在桃園球場11勝9敗，最近主場贏球是2019年10月12日擊敗中信兄弟隊，隔天輸球加上去年總冠軍賽前兩戰落敗，目前在桃園主場跨季3連敗。

中信兄弟 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／布里悍激情動作是挑釁？林子偉：誤會啦

中職／桃猿2戰0失誤歸功專注和天母 曾總不擔心林子偉

中職／梁家榮致勝安！總冠軍賽生涯首打點 桃猿止5連敗

中職／投手戰加了火藥味 布里悍吼出兩隊板凳清空

相關新聞

中職／小龍女賴可胸前比美小珍奶 自曝男生掏出這個會讓她心動

中華職棒總冠軍賽火熱開打中，味全龍啦啦隊「小龍女」練習生小珍奶除了在場邊應援外，也非常積極經營YT頻道和粉絲互動，她也找來人氣成員賴可進行有趣互動。 小珍奶日前加入T1職籃台北戰神啦啦隊；賴可則

中職／猿過去2勝1敗領先都封王 第3戰必須克服主場障礙

樂天桃猿隊在總冠軍賽帶著1勝1敗回主場，明天將在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽對兩隊相當重要，從過去爭霸戰看來，前3戰以...

中職／桃猿啦啦隊籃籃現身天母球場 貼「殺龍、PASS」成功

樂天女孩CEO籃籃日前因無法出席季後挑戰賽主場賽事，被部分球迷批評「無心啦啦隊」，不過她近日接連現身客場應援，用行動證明她對球隊的支持，她昨晚更拿出「秘密武器」應援，展現創意。 籃籃昨天和好幾位

中職／41歲307天出賽是野手第4老 林智勝3響砲也是唯一

中職總冠軍賽今天休兵，明天移師桃園球場進行第3戰，對已經打了10次爭霸戰的「大師兄」林智勝來說，每次出賽都留下讓後輩更難...

日職／阪神奪冠共37人跳河 泳裝女子和肯德基爺爺最吸睛

阪神虎隊昨天奪下睽違38年冠軍，大阪球迷陷入瘋狂，儘管有1300名警力坐鎮，但仍有37位球迷跳河，其中穿著泳裝的女子和扮成肯德基爺爺的球迷，最引人注目。 據日媒報導，儘管大阪警方超前部署，仍無法

棒球／職棒總冠軍賽 美日台都寫下新紀錄

本季美、日、台的職棒都迎來「歷史性」的總冠軍賽紀錄！美國職棒由遊騎兵隊日前以4勝1敗勝出，拿下創隊63年以來第一座世界大賽冠軍；日本職棒經歷7場惡戰，由阪神虎5日晚間客場擊退衛冕軍歐力士，以4勝3敗獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。