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中職／猿過去2勝1敗領先都封王 第3戰必須克服主場障礙
樂天桃猿隊在總冠軍賽帶著1勝1敗回主場，明天將在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽對兩隊相當重要，從過去爭霸戰看來，前3戰以2勝1敗領先的球隊，封王機率達6成67。
總冠軍賽前兩戰，龍隊在天母球場都吸引爆滿1萬人進場，門票收入加上商品進帳超過兩千萬元，但兩隊競爭激烈，兩場比賽合計打了25局、花了9小時3分，今天休兵稍微可以喘一口氣。
中職各隊過去封王紀錄，統一獅隊10冠排名第1，中信兄弟隊9冠居次，再來就是猿隊7冠，龍隊尋求重新組軍首冠、隊史第5冠。
猿隊從2003年成軍至今（含前身第一金剛隊）打了11次總冠軍賽，2015、17（含保送1勝）、19年和今年都是前兩戰1勝1敗，2012、17、18（含保送1勝）、19年則是前3戰2勝1敗領先，最後都能順利封王。
再看整個聯盟數據，過去21支前3戰2勝1敗的球隊，最後有14隊贏得總冠軍。
猿隊今年在桃園主場的氣勢不如以往，整季60戰打出29勝2和29敗，勝率剛好5成，不如客場31勝2和27敗，而且在桃園對龍隊15場只有6勝9敗、對戰勝率4成，明天必須打出氣勢才行。
猿隊歷年在總冠軍賽出賽53場，戰績31勝22敗，其中在桃園球場11勝9敗，最近主場贏球是2019年10月12日擊敗中信兄弟隊，隔天輸球加上去年總冠軍賽前兩戰落敗，目前在桃園主場跨季3連敗。
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