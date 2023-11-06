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中職／小龍女賴可胸前比美小珍奶 自曝男生掏出這個會讓她心動

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊「小龍女」練習生小珍奶(左)與賴可(右)。 截圖自影片畫面
味全龍啦啦隊「小龍女」練習生小珍奶(左)與賴可(右)。 截圖自影片畫面

中華職棒總冠軍賽火熱開打中，味全龍啦啦隊「小龍女」練習生小珍奶除了在場邊應援外，也非常積極經營YT頻道和粉絲互動，她也找來人氣成員賴可進行有趣互動。

小珍奶日前加入T1職籃台北戰神啦啦隊；賴可則加入PLG夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，兩人都成為棒籃雙棲。小珍奶近日更邀請賴可上節目，玩比基尼互換遊戲，讓粉絲們賞心悅目。

遊戲結束後，小珍奶詢問各式各樣問題，問到有沒有男朋友時，賴可正經地回答：「美國、日本與韓國都有，但只有睡著時才會見到。」賴可也分享理想型是很壯、膚色深及外語能力好，且吵架不能怒吼，要給自由空間。當被問到什麼事會讓她砰然心動，賴可開玩笑地表示，「要『掏』出，錢和信用卡。」

影片一出，立刻引發粉絲們熱議，「真的幹話王無誤」、「這集真的是非常豐滿的一集」、「兩位身材都很好」。賴可也在留言區寫道：「已經不知道自己哪一句說的是真的，那一句是假的」。

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