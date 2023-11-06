中職／41歲307天出賽是野手第4老 林智勝3響砲也是唯一

中職總冠軍賽今天休兵，明天移師桃園球場進行第3戰，對已經打了10次爭霸戰的「大師兄」林智勝來說，每次出賽都留下讓後輩更難超越的紀錄，以41歲307天之齡出賽就是一大障礙。

中職史上超過41歲還能在總冠軍賽亮相只有8人，曾智偵45歲246天最老，味全龍隊退役洋投馬力龍43歲155天居次，接著是高國慶43歲53天、郭源治43歲30天、林仲秋42歲29天、林智勝、彭政閔41歲72天、陽介仁41歲36天。

今年總冠軍賽開打前，林智勝以39歲334天在野手排名第6老，前天對樂天桃猿隊10局下出場代打遭三振，留下出賽紀錄，正式超越彭政閔、周思齊（40歲36天），成為第4老野手。

林智勝過去擁有5座總冠軍，多項重要打擊數據都是史上前3名，包括全壘打14支排名第1，打點40分、長打25支、壘打數120個都是第2，安打66支、得分39排名第3。

值得一提的是，林智勝也是史上唯一在總冠軍賽單場3響砲的球員，2016年效力中信兄弟隊時，對義大犀牛隊第3戰在桃園球場締造紀錄，當時犀牛總教練正是葉君璋，2連敗後4連勝封王。