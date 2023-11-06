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中職／桃猿啦啦隊籃籃現身天母球場 貼「殺龍、PASS」成功

聯合新聞網／ 綜合報導
籃籃準備痠痛貼布為樂天桃猿隊加油。 截圖自籃籃FB
籃籃準備痠痛貼布為樂天桃猿隊加油。 截圖自籃籃FB

樂天女孩CEO籃籃日前因無法出席季後挑戰賽主場賽事，被部分球迷批評「無心啦啦隊」，不過她近日接連現身客場應援，用行動證明她對球隊的支持，她昨晚更拿出「秘密武器」應援，展現創意。

籃籃昨天和好幾位樂天女孩，一起到天母棒球場，替作客的樂天桃猿隊加油。籃籃穿著印有CEO字樣的黑色短袖上衣，搭配白色吊帶褲，她還大玩諧音梗，在手上貼了2塊「撒隆巴斯」痠痛貼布，並分別寫上「殺龍」、「PASS」。

結果桃猿隊真的在延長賽以4：0力克味全龍隊，將系列賽扳成1：1平手。樂天G3將回到桃園主場，樂天當天將派出26位女孩，籃籃也會出席，她發文向球迷喊話：「隊友們！主場見。」

籃籃創意的想法和可愛模樣吸引破萬網友按讚，紛紛直呼：「籃籃最可愛」、「可愛！願主場連勝啦！」、「很有創意」、「這個貼布梗很厲害」、「可以請球團幫忙找業配了。」

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