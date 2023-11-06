日職／阪神奪冠共37人跳河 泳裝女子和肯德基爺爺最吸睛
阪神虎隊昨天奪下睽違38年冠軍，大阪球迷陷入瘋狂，儘管有1300名警力坐鎮，但仍有37位球迷跳河，其中穿著泳裝的女子和扮成肯德基爺爺的球迷，最引人注目。
據日媒報導，儘管大阪警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川，最終無人受傷也沒有人被逮捕。其中有位女子提前換好泳裝，在眾人簇擁下跳河，還有一位扮成肯德基爺爺的球迷，被球迷們丟下去。
這場比賽也創下驚人收視率，關西地區電視收視率平均高達38.1％，瞬間收視率最高為50.5％，關東地區也有18.1%。
據《體育報知》報導，本月23日預計舉辦奪冠遊行，目前大阪政府已招募2000多名維安志工，包含阪神與歐力士球迷。
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