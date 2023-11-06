日職／阪神奪冠共37人跳河 泳裝女子和肯德基爺爺最吸睛

阪神虎隊昨天奪下睽違38年冠軍，大阪球迷陷入瘋狂，儘管有1300名警力坐鎮，但仍有37位球迷跳河，其中穿著泳裝的女子和扮成肯德基爺爺的球迷，最引人注目。

據日媒報導，儘管大阪警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川，最終無人受傷也沒有人被逮捕。其中有位女子提前換好泳裝，在眾人簇擁下跳河，還有一位扮成肯德基爺爺的球迷，被球迷們丟下去。

阪神の日本1が決定した直後、

道頓堀にスク水で飛び込む女性現るww pic.twitter.com/6SGibKrymC — ちゅりあ 🐎 (@tyuriakeiba) 2023年11月5日

這場比賽也創下驚人收視率，關西地區電視收視率平均高達38.1％，瞬間收視率最高為50.5％，關東地區也有18.1%。

據《體育報知》報導，本月23日預計舉辦奪冠遊行，目前大阪政府已招募2000多名維安志工，包含阪神與歐力士球迷。