棒球／職棒總冠軍賽 美日台都寫下新紀錄

本季美、日、台的職棒都迎來「歷史性」的總冠軍賽紀錄！美國職棒由遊騎兵隊日前以4勝1敗勝出，拿下創隊63年以來第一座世界大賽冠軍；日本職棒經歷7場惡戰，由阪神虎5日晚間客場擊退衛冕軍歐力士，以4勝3敗獲得睽違38年的日本一；而中職台灣大賽正進行中，重回職棒舞台的味全龍首戰的勝利，也是隊史睽違24年、再度於台灣大賽奪勝。

「遊騎兵」隊史首冠

各國職棒在秋季陸續開打總冠軍賽，今年屢屢出現經典戲碼。最早結束的美職是一場外卡傳奇戰，由遊騎兵對決響尾蛇，遊騎兵在傳奇教練波奇帶領下，以4勝1敗送走響尾蛇，拿下隊史首座世界大賽冠軍，終結他們成軍63年以來的冠軍荒、也是美職第二長的冠軍荒。美職現役球隊最長的冠軍荒仍舊是克里夫蘭守護者的75年，而尚未奪冠的隊伍就剩5隊（光芒、釀酒人、洛磯、教士、水手）。

「虎」贏關西對決

再來是日本職棒的「日本一」大戰，人氣球隊阪神虎本季表現出色，9月中確定在央聯封王後，睽違18年再度拿下央聯優勝，讓等待已久的虎迷擠爆大阪鬧區，也有球迷跳河慶祝。阪神虎再接再厲，與歐力士拉開睽違59年的「關西對決」、競爭日本一，G6被歐牛王牌山本由伸熱血完投，逼出最後的生死G7。

所幸5日晚間的生死戰虎軍火力爆發，擊潰歐牛少年強投宮城大彌，搭配強投青柳晃洋無失分壓制，虎軍以7：1在客場鎖定勝局，總計4勝3敗奪下暌違38年的日本一，讓球迷再度塞爆道頓堀，讓警備嚴陣以待，興奮不已的球迷又再度跳河慶祝！預期阪神這次奪冠對日本帶來的經濟價值超過經典賽時期，超人氣的阪神終於不負球迷期待。

新「龍」回歸TS

最後是台灣大賽（Taiwan Series，TS），本季台灣大賽迎來全新對戰組合「雙紅會」，由重生的味全龍對決易主的樂天桃猿，一軍僅第3年的新生龍軍打碎專家眼鏡，以半季冠軍與全年一的戰績殺進台灣大賽，這也是龍隊自1999年完成三連霸解散後，由當年球員葉君璋擔任教練，睽違24年再進台灣大賽。

年輕龍將很快在主場就打出讓人振奮的勝利，成軍後首位狀元劉基鴻在G1掃出雙響砲，外帶再見全壘打，書寫眾多紀錄：史上首位初登台灣大賽就雙響砲的選手、最年輕的台灣大賽雙響砲選手、台灣大賽史上第一位再見轟的打者，打下龍隊睽違24年的台灣大賽首勝。雙方將帶著1勝1敗移師桃園球場，龍隊能否拿下睽違24年的冠軍值得關注。

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