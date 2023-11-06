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大巨蛋壓力測試這天中午開放索票！限量1.3萬座位1人限領2張

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市建管處日前核發大巨蛋使照，遠雄與棒協將在14日及18日試打比賽，其中18日將開放民眾索票入場，遠雄今天公布索票資訊。圖／聯合報系資料照
台北市建管處日前核發大巨蛋使照，遠雄與棒協將在14日及18日試打比賽，其中18日將開放民眾索票入場，遠雄今天公布索票資訊。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋棒球場日前取得使照，將在14日及18日舉辦兩場比賽壓力測試，而18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」將由亞錦賽中華培訓隊對上U23世界盃中華培訓隊，並開放1萬3千個座位，讓民眾免費索票進場，遠雄說明，10日中午12點至17日晚上23點59分開放索票，數量有限，每帳號限索2張，完成訂單2小時內至全台ibon機台領取實體票券，並支付店家30元手續費。

遠雄表示，巨蛋公司為讓場地更趨完善，分別於14日與18日進行預備賽，檢視各項比賽必須設施，14日先由4支甲組勁旅閉門比賽；18日將由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊對戰，開放民眾索票入場，預計開放1萬3千個座位。

遠雄說明，身高115公分以上一人一票、憑票入場，民眾可於10日中午12點至17日晚間23點59分，透過拓元售票系統線上索票，每個帳號限索2張，數量有限、索完為止。

遠雄提醒，由於本場賽事無電子票券，索票訂單完成2小時內，需至全台ibon機台領取實體票券，未完成取票者，系統將票券重新釋出，每筆索票店家會酌收取票手續費30元，不可重複索取。

遠雄表示，本場賽事非商業售票活動一旦領取，不接受退票，票券也嚴禁轉售，相關方式以系統規定為主，欲線上索票者，需先加入拓元會員，並進行手機驗證，才可索票。

遠雄說，賽事活動屬免費觀賽，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由主張賠償或請求其他權利，相關規定也須遵守場館現場公告內容，也呼籲請觀賽民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具。

棒球 大巨蛋

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