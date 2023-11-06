中職／11局打線大爆發 猿扳平龍

樂天桃猿昨天在天母棒球場進行台灣大賽第二戰鏖戰11局，靠著攻破「龍王」王維中投球，終場以4：0擊敗味全龍隊，雙方在總冠軍賽前兩戰各取1勝，猿隊曾豪駒教頭生涯在中職總冠軍戰第一勝。

繼前天14局大戰，昨猿龍鬥再度加班決勝，龍隊布里悍、猿隊黃子鵬同場繳出先發8局無失分好投，為總冠軍賽史上首見，造就比賽以0：0進入延長賽，總冠軍史上第3次連兩場打到延長。

王維中11局上登板成為戰線分水嶺，三振陳晨威後情勢急轉直下，保送林立後，梁家榮掃出二壘打敲破僵局，後續仍是亂棒安打，最終面對8人次只取得2個出局數，被敲4安、核爆4分。

猿隊憑藉這一局攻下4分奠定勝基，在總冠軍賽跨季5連敗後收下勝場，也是猿隊教頭曾豪駒首次不是形單影隻出席賽後記者會，而是帶著單場MVP一起現身。

這一勝終於到手的心情，曾總感性說：「對我來講，只要持之以恆，和選手一起面對系列賽每場比賽，這都是一起努力的回憶。」