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中職／布里悍激情動作是挑釁？林子偉：誤會啦
中職總冠軍賽第二戰不僅鏖戰至延長賽11局，才由樂天桃猿隊以4：0擊敗味全龍隊扳平戰局，龍隊先發投手布里悍驚天一吼，更吼出火藥味，雙方板凳清空，當事人之一的林子偉賽後說：「誤會啦。」
前面0：0的緊繃局面，在8局上有些擦槍走火，龍隊雙殺守備幫布里悍守住失分危機，然而布里悍慶祝時朝著猿隊休息區方向展臂大吼，在本壘被觸殺的林子偉見狀發聲抗議，與布里悍言語交換，導致兩邊板凳清空對峙。
林子偉表示，當下有些誤會，雙方都有情緒，但要管理好自己情緒，「對他來說，能夠解決一定很亢奮，但動作稍微大了一點。」
林子偉坦言當下很生氣，因為過去在美國職棒不會有這類對休息室的動作，也誤會對方是在挑釁，猿隊隊友也跟林子偉解釋，布里悍本來就比較亢奮，林子偉說：「自己的情緒要控制好，可以不用這樣子，真的是誤會一場。」
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