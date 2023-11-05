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中職／為牛棚吃局數…黃子鵬投8局無失分：不會輸洋將

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者林伯東／攝影
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者林伯東／攝影

樂天桃猿隊今晚與味全龍隊纏鬥到延長賽11局，才以4：0拿下勝利，在總冠軍賽扳平戰局，先發投手黃子鵬雖然無關勝負，但8局無失分的表現讓牛棚稍有喘息空間，黃子鵬說：「心中有這個決心，盡自己所能吃下局數。」

「老虎」黃子鵬例行賽被龍隊壓制，冠軍賽發威，以93球投完8局沒有失分，與龍隊洋投布里悍成績相同，黃子鵬說：「打到台灣大賽沒有退路，不管狀況好壞，上場就是全力以赴跟打者對決，沒有太多想法，投就對了。」

總冠軍賽首戰打到14局才分勝負，猿隊動用7名牛棚投手，其中道博格、王志煊、豪勁今天再次登板，黃子鵬表示，心中有想多吃局數的念頭，「因為牛棚投手很辛苦。」

黃子鵬過去也擔任過牛棚投手，能夠理解昨天比賽局數漫長，牛棚投手需要一直熱身，「今天又是一樣狀況，很感謝牛棚投手，能把失分壓低下來，贏球每個環節都很重要，也要有分數進帳，我們投手能做的就是降低失分。」

前一次有本土投手在總冠軍賽投到8局以上是2015年的王溢正，再加上無失分條件，更要追溯到1999年第4戰中信鯨隊何紀賢的9局完封勝，黃子鵬表示：「絕對不是只有我，台灣有很多好投手，希望本土球員一起加油，我們不會輸洋將。」

用球數未破百，黃子鵬坦言有第9局續投的想法，「上去就是投到讓教練把我換下來，其實川岸強教練對我們有這樣的心態，內心很感動。」

黃子鵬 牛棚 樂天桃猿

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