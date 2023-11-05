聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／梁家榮致勝安！總冠軍賽生涯首打點 桃猿止5連敗
中職總冠軍賽龍猿鬥讓球迷看好看滿，繼昨天首戰打了14局才分勝負，今晚也一路鏖戰至延長賽，連兩天在天母棒球場加班，樂天桃猿隊靠著梁家榮在11局上的致勝安打，以4：0擊敗味全龍隊，將戰績扳平為1勝1敗，也終結總冠軍賽5連敗。
正規9局打完，兩隊都沒有分數進帳，0：0局面延續到11局上，龍隊換上「龍王」王維中壓陣，結果1出局後先對林立投出四壞保送，梁家榮再敲出左外野二壘打，敲回個人生涯總冠軍賽第1分打點，就是勝利打點。
猿隊攻勢還沒完，接下來林智平、陳俊秀、林承飛都敲安，追加1分外還是滿壘狀態，王維中雖三振林子偉，但又投出保送奉送1分，也被換下場，接手的呂詠臻也投出保送，讓猿隊得到第4分，才終於止住失血。
總冠軍賽連兩天打進延長賽，這是史上第3次，前一次是2009年第5、第6戰，當時還有一場著名的17局惡鬥，但前兩戰就打成延長賽，這是史上第1次。
這更是史上第1次，總冠軍賽同場兩位先發投手至少投8局且皆無失分，猿隊「老虎」黃子鵬表現不輸龍隊洋投布里悍，兩人同樣以93球投滿8局無失分，也都無關勝敗。
黃子鵬被敲5支安打無失分，另有6次三振、沒有四壞保送，一雪去年總冠軍賽4.1局掉6分的遺憾；總冠軍賽前一次投出8局以上無失分的本土投手，已要追溯到1999年第4戰中信鯨隊何紀賢的9局完封勝。
布里悍身為今年防禦率王，面對猿隊僅被敲3支安打，沒有掉分，另外送出6次三振，沒有四壞有1次觸身球。
緊繃的局面在8局上有些擦槍走火，龍隊雙殺守備幫布里悍守住1出局、一二壘局面，然而布里悍慶祝時朝著猿隊休息區方向展臂大吼，在本壘被觸殺的林子偉見狀發聲抗議，與布里悍言語交換，兩邊板凳清空對峙，所幸並未引發更大衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言