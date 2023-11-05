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中職／梁家榮致勝安！總冠軍賽生涯首打點 桃猿止5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊梁家榮在11局上敲出致勝安打。記者林伯東／攝影
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊梁家榮在11局上敲出致勝安打。記者林伯東／攝影

中職總冠軍賽龍猿鬥讓球迷看好看滿，繼昨天首戰打了14局才分勝負，今晚也一路鏖戰至延長賽，連兩天在天母棒球場加班，樂天桃猿隊靠著梁家榮在11局上的致勝安打，以4：0擊敗味全龍隊，將戰績扳平為1勝1敗，也終結總冠軍賽5連敗。

正規9局打完，兩隊都沒有分數進帳，0：0局面延續到11局上，龍隊換上「龍王」王維中壓陣，結果1出局後先對林立投出四壞保送，梁家榮再敲出左外野二壘打，敲回個人生涯總冠軍賽第1分打點，就是勝利打點。

猿隊攻勢還沒完，接下來林智平、陳俊秀、林承飛都敲安，追加1分外還是滿壘狀態，王維中雖三振林子偉，但又投出保送奉送1分，也被換下場，接手的呂詠臻也投出保送，讓猿隊得到第4分，才終於止住失血。

總冠軍賽連兩天打進延長賽，這是史上第3次，前一次是2009年第5、第6戰，當時還有一場著名的17局惡鬥，但前兩戰就打成延長賽，這是史上第1次。

這更是史上第1次，總冠軍賽同場兩位先發投手至少投8局且皆無失分，猿隊「老虎」黃子鵬表現不輸龍隊洋投布里悍，兩人同樣以93球投滿8局無失分，也都無關勝敗。

黃子鵬被敲5支安打無失分，另有6次三振、沒有四壞保送，一雪去年總冠軍賽4.1局掉6分的遺憾；總冠軍賽前一次投出8局以上無失分的本土投手，已要追溯到1999年第4戰中信鯨隊何紀賢的9局完封勝。

布里悍身為今年防禦率王，面對猿隊僅被敲3支安打，沒有掉分，另外送出6次三振，沒有四壞有1次觸身球。

緊繃的局面在8局上有些擦槍走火，龍隊雙殺守備幫布里悍守住1出局、一二壘局面，然而布里悍慶祝時朝著猿隊休息區方向展臂大吼，在本壘被觸殺的林子偉見狀發聲抗議，與布里悍言語交換，兩邊板凳清空對峙，所幸並未引發更大衝突。

中職總冠軍賽第2戰，味全龍隊先發投手布里悍。記者林伯東／攝影
中職總冠軍賽第2戰，味全龍隊先發投手布里悍。記者林伯東／攝影
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者林伯東／攝影
中職總冠軍賽第2戰，樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者林伯東／攝影

布里悍 林子偉

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