日職／38年詛咒畫下句點！阪神4勝3敗隊史第2度奪「日本一」

長達38年的等待，阪神虎隊終於在今天迎接冠軍到手，在日本大賽第7戰以7：1擊敗歐力士隊，以4勝3敗勝出，隊史第2度奪下「日本一」，歐力士連霸失利。

兩隊前6戰各取3勝，總得分都是23分，今天戰線進入第7戰，阪神由青柳晃洋先發，歐力士推出宮城大彌，雙方前3局維持0：0，4局上阪神靠安打、觸身球堆壘，洋砲紐斯（Sheldon Neuse）一棒掃出三分砲。

阪神在第5局持續進擊，森下翔太、大山悠輔、紐斯都在得點圈打擊建功，單局再下3分，擴大為6：0領先，宮城大彌最終先發4.2局被敲5安打、失5分。

青柳晃洋也是4.2局收工，第5局被敲2安打後，阪神啟動換投，島本浩也面對1人次，以左外野飛球抓下出局數，伊藤將司中繼3局，9局下由桐敷拓馬先抓下2個出局數，岩崎優在距離勝利Ｍ1登板，第1球就被頓宮裕真敲出陽春砲，仍聯手守下這場等待38年的勝利。

阪神前一冠已要追溯到1985年，身為人氣球隊，球迷求冠若渴的心情在這38年間無限膨脹，也因此衍生「肯德基爺爺詛咒」，當年奪冠嗨過頭的球迷將店家門口的肯德基爺爺雕像丟進道頓堀川，翌年開啟虎軍一冠難求的歲月，接下來3度進入日本大賽爭冠失利，今年第4度叩關，終於一舉站上日職之巔。