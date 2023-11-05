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企排聯賽／「小毛」球員轉任教練 率台電迎3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄台電收下3連勝。圖／中華排協提供
高雄台電收下3連勝。圖／中華排協提供

前年從球員身份退役，再到加入高雄台電教練團，「小毛」張秝芸今天企業19年甲級男女排球聯賽首度站上場邊教練席，率隊迎戰新北中纖，最終團隊上演逆轉勝，以25：27、25：22、25：22、25：14笑納3連勝，讓「小毛」教練嚐到執教勝利滋味。

張秝芸坦言，第一次挑戰臨場調度指揮，心情有一點起伏，但要努力讓自己保持平靜，「因為這是第一次對戰，大家都還在捉摸彼此的狀況，今天第一局狀況也還沒有到很穩定，所以我就在想說下一局要讓選手怎麼調整。」

本周是企業19年甲級排球聯賽例行賽第二周，賽程在新莊體育館登場，主場迎敵的新北中纖將塞爾維亞外援MIRA與李貝兒兩人進行輪替，不僅有效延續攻擊火力，也適時改變節奏，首局在「丟士」中以27：25先下一城。

第二局高雄台電陳姿雅、李姿瑩等人高強攻擊火力，帶動團隊氣勢與攻勢，最終連趕3局踢館成功。

高雄台電看板球星陳姿雅今天狂轟27分，她笑稱過去曾有單場超過30分的紀錄，今天應該是自己生涯第2高分。身為國家隊常客的她也提到，身為攻擊手，在場上要學習多觀察，把火力留在攻擊展現上，幫助團隊增加分數。

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