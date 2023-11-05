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中職／里長緊張！龍猿鬥連2場加班 總冠軍賽史上第3次

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊黃子鵬。記者林伯東／攝影

中職總冠軍賽連續兩天都在天母棒球場加班熱戰，今天味全龍、樂天桃猿隊以0：0進入延長賽，總冠軍賽史上第3次上演連續兩場延長賽，前一次已是2009年。

延續投手戰的基調，今天甚至內容更加升級，在總冠軍賽繳出8局以上、無失分的投手，過去共有18人次，今天同場追加兩人，布里悍黃子鵬都以8局無失分收工。

黃子鵬去年以防禦率王之姿，在總冠軍賽扛起第3戰，面對中信兄弟隊留下先發4.1局被敲8安打、失6分，寫下歷年防禦率王在當屆總冠軍賽單場最多責失分的不名譽紀錄，今年成功為自己翻轉成績。

黃子鵬一路壓制龍隊打線，先發8局只被敲出5安打、無失分，送出6次三振，與洋投布里悍相互抗衡，兩軍記分板上一直高掛0：0。

前一位在總冠軍賽投出8局以上無失分的本土投手，已是1999年第4戰中信鯨隊何紀賢的9局完封勝，當時苦主為龍隊。

兩隊都在第9局啟用牛棚，龍隊第9局先推出陳冠偉，猿隊則是由左投道博格接手，打線都無法在正規9局多添分數，比賽進入延長，這是史上第3次總冠軍賽連2場延長，前一次為2009年第5、6戰，當時單一系列賽出現3場延長賽也是史上之最。

黃子鵬 布里悍

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