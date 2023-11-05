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中職／投手戰加了火藥味 布里悍吼出兩隊板凳清空
中職總冠軍賽第2戰延續投手戰的基調，今天甚至內容更加升級，高張力的比賽之下，第8局味全龍隊洋投布里悍在雙殺化解危機後，激動朝向樂天桃猿隊陣營吼聲，引起猿隊不滿，雙方一度板凳清空。
龍隊首戰贏球，今天兩軍續戰天母球場，先發投手由龍隊布里悍、猿隊黃子鵬交鋒，兩人都一路讓對手的得分維持在「0」。
猿隊8局上的進攻調度頻頻，朱育賢敲出安打後，換上林子偉代跑，推進二壘後，林泓育代打挨了觸身球，陳晨威打向二壘方向的滾地球，李凱威傳二壘先抓下出局數，傳一壘來不及，但拿莫．伊漾注意到林子偉啟動，傳本壘抓下關鍵的第3個出局數。
守住失分危機，布里悍激情朝向猿隊陣營握拳振奮、大吼了幾聲，剛在本壘攻防中出局的林子偉見狀不滿，兩隊近一步板凳清空，轉播鏡頭捕捉到投手賴鴻誠、黃偉晟等人在衝突之中也情緒憤慨。
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