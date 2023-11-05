中職／王躍霖再登總冠軍賽舞台拆彈 感觸已消化沒包袱

中職味全龍隊32歲投手王躍霖睽違4年再度踏上總冠軍賽舞台就對上前東家樂天桃猿，昨天首戰5局滿壘登板拆彈、中繼成功。王躍霖直言很多感觸上半季已經消化完，可以沒有包袱放手做。

王躍霖去年球季中先被從樂天桃猿隊交易到富邦悍將隊，但季後沒有被放在悍將保留名單中，今年球季改披龍袍再出發，單季防禦率為目前為止生涯最佳3.05。

王躍霖今年一軍總計出賽56場為近7年新高，總計投44.1局失掉18分（15分責失分），戰績3勝2敗，拿下15次中繼成功、2次救援成功，防禦率3.05。

中華職棒總冠軍賽首戰，味全龍隊昨天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊5局靠著滿壘選到四壞保送擠回1分、追到1分落後，沒人出局滿壘時王躍霖登板中繼，順利抓下3個出局數、拆彈替球隊守住領先是關鍵。

王躍霖過去效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時期，2017、2019年都有打過總冠軍賽，睽違4年再站上總冠軍賽舞台，對上前東家桃猿隊就有關鍵表現。

王躍霖今天受訪表示，滿壘上場緊張和興奮感覺各半，想著不能一直丟壞球、沒有閃躲，只要守下來、球隊就有機會拿勝，比賽過程中的任何一個關鍵都會影響團隊氣氛。

去年對王躍霖來說也算波折，但王躍霖表示，很多感觸上半季就已經消化完了，「我喜歡以前的球隊，也喜歡現在的球隊，喜歡這裡的團隊氛圍，喜歡整個環境」，現在與前隊友都還是好朋友，感覺就像一群好友一起在場上打球，沒有包袱放手做。