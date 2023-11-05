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中職／總冠軍賽盜壘秀！陳俊秀改寫隊史最年長紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊陳俊秀。本報資料照片
樂天桃猿隊陳俊秀。本報資料照片

今年中職總冠軍賽第一盜出爐，味全龍樂天桃猿隊陣中都有不少快腿，不過今天第二戰演出系列賽第一次盜壘成功的，是剛滿35歲的陳俊秀，也寫下隊史總冠軍賽最年長盜壘成功紀錄。

猿隊陳晨威今年以22次盜壘成功拿下盜壘王，隊友成晉14次排名聯盟第5，龍隊也有林孝程21次盜壘成功排第2，外野手冉承霖也有不錯速度，總冠軍賽開打前預估兩隊可能上演速度戰。

昨晚的首戰是由劉基鴻雙響砲分出勝負，兩隊並無盜壘成功，而今天2局上1出局後，陳俊秀先敲出安打上壘，接著抓到投手投球時機起跑，今年例行賽僅2次盜壘成功的他，演出總冠軍賽第1盜。

這是陳俊秀生涯在總冠軍賽的第4次盜壘成功，並列史上第6多，11月1日出生的他，以35歲又4天之齡，超越2017年第3戰詹智堯的34歲又302天，成為隊史總冠軍賽盜壘成功的最年長球員。

而總冠軍史上最年長盜壘成功的球員，就是味全龍隊前輩洪正欽在1999年寫下的38歲又64天，史上第二就坐在對面休息室，2010年葉君璋的37歲又359天。

陳俊秀 味全龍 樂天桃猿

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