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中職／賈西回憶20多年前與葉總投捕搭配 讚徐若熙表現佳

中央社／ 台北5日電
1996年賈西效力味全龍隊。 報系資料照
1996年賈西效力味全龍隊。 報系資料照

中職總冠軍賽味全龍首戰就創造不少話題，讓23歲投手徐若熙先發，又在延長賽14局戲劇性搶勝；龍隊投手教練賈西稱讚徐若熙表現好，也想起20多年前打總冠軍賽與葉君璋搭配的回憶。

中華職棒總冠軍賽昨天開打，味全龍隊與樂天桃猿爭冠，龍隊從首戰開始話題不少，首戰讓23歲本土投手徐若熙扛先發，徐若熙昨天投到第5局有狀況，接連被敲安打、失誤，一個出局數沒有抓到就退場，總計投4局失1分、無關勝敗。

龍隊與桃猿隊昨天比賽一路僵持，延長賽14局下靠著劉基鴻再見陽春砲搶下首勝，劉基鴻單場雙響砲、獲選最有價值球員（MVP）。

龍隊一軍投手教練賈西（Michael Garcia）選手時期也曾效力味全龍隊，龍隊1997至1999年完成3連霸賈西也有參與到。

賈西稱讚昨天徐若熙的表現很好，但每個投手都會這樣，當投得很好、很順的時候，反而太過小心求完美，加上徐若熙傷癒復出後，其實一直都有控制他的單場投球數量，體力上還是有點小瓶頸，「但他是鬥志很高的球員」，如果沒有5局的失誤，有信心徐若熙可以投到6局甚至更多。

賈西也提到，若換作是23歲的自己，有機會扛起總冠軍賽首戰先發一定會超級緊張，但好的投手都具備投球的直覺，上場一個打者一個打者解決，還不忘開玩笑補充說，「我23歲的時候也有頭髮」。

昨天戰況緊張，觀察投捕間的搭配、看到劉基鴻開轟，被問起有沒有勾起過去打總冠軍賽的回憶，賈西表示，看到投手與捕手間互相協助、幫忙，也有想起自己當選手時，和當時的隊友、現在龍隊總教練葉君璋投捕搭配的回憶，看到劉基鴻開轟，也有想起過去的張泰山。

徐若熙 劉基鴻 味全龍

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