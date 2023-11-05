中職／龍隊第三張王牌還沒出 鋼龍：葉總策略正確

味全龍隊在總冠軍賽前兩場推出徐若熙、布里悍登板，還有一張王牌鋼龍藏在手中，雖然季賽排名前2號先發，到了總冠軍賽可能要到第3戰才出賽，鋼龍仍同意總教練葉君璋的策略，「這是好的安排。」

鋼龍去年參加季後挑戰賽，今年也列入總冠軍賽名單，他表示：「很開心有這個機會，這是球員追求的目標。」昨天首戰看了一場14局的精采賽事，「超級興奮的，尤其是（徐）若熙在投球的時候，沒有比這更好了。」

過去小聯盟時期，鋼龍也經歷過18局的比賽，同樣是在場邊觀戰沒出賽，他說：「那時候就像是例行賽的其中一場，在這邊球隊情緒的起伏很大，我的心情也跟著比賽上上下下。」

鋼龍今年拿下三振、勝投王，但總冠軍賽前兩場都沒排上先發，他能夠理解球隊計畫，「無論昨天結果如何，都可能還有6場比賽要打，重點是拿下4勝才能奪冠，葉總的策略是正確的，這是好的安排。」

接下來第3、第4戰將在桃園棒球場舉行，鋼龍對於客場作戰並不擔心，「大家都想在主場出賽，我客場的數據有好一些，雖然大家會擔心噪音的影響，但對我來說一樣是丟球。」

鋼龍今年客場出賽防禦率2.95，比主場的3.04略好一些，不過他在桃園登板防禦率是3.00，在天母主場則是2.78，今年對戰猿隊8場先發拿下3勝3敗，防禦率3.42。