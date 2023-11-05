快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊第三張王牌還沒出 鋼龍：葉總策略正確

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手鋼龍。 報系資料照
味全龍投手鋼龍。 報系資料照

味全龍隊在總冠軍賽前兩場推出徐若熙、布里悍登板，還有一張王牌鋼龍藏在手中，雖然季賽排名前2號先發，到了總冠軍賽可能要到第3戰才出賽，鋼龍仍同意總教練葉君璋的策略，「這是好的安排。」

鋼龍去年參加季後挑戰賽，今年也列入總冠軍賽名單，他表示：「很開心有這個機會，這是球員追求的目標。」昨天首戰看了一場14局的精采賽事，「超級興奮的，尤其是（徐）若熙在投球的時候，沒有比這更好了。」

過去小聯盟時期，鋼龍也經歷過18局的比賽，同樣是在場邊觀戰沒出賽，他說：「那時候就像是例行賽的其中一場，在這邊球隊情緒的起伏很大，我的心情也跟著比賽上上下下。」

鋼龍今年拿下三振、勝投王，但總冠軍賽前兩場都沒排上先發，他能夠理解球隊計畫，「無論昨天結果如何，都可能還有6場比賽要打，重點是拿下4勝才能奪冠，葉總的策略是正確的，這是好的安排。」

接下來第3、第4戰將在桃園棒球場舉行，鋼龍對於客場作戰並不擔心，「大家都想在主場出賽，我客場的數據有好一些，雖然大家會擔心噪音的影響，但對我來說一樣是丟球。」

鋼龍今年客場出賽防禦率2.95，比主場的3.04略好一些，不過他在桃園登板防禦率是3.00，在天母主場則是2.78，今年對戰猿隊8場先發拿下3勝3敗，防禦率3.42。

鋼龍 徐若熙 味全龍

延伸閱讀

中職／5局滿壘可惜只拿1分 曾總談6支0林立「擊球品質還是有」

中職／早就接獲首戰任務 徐若熙緊張到跟球一起睡

中職／徐若熙4局失1分收工 王躍霖關鍵「拆彈」助一臂之力

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

相關新聞

中職／林立6支0改排第2棒 曾總信賴成熟選手調整能力

樂天桃猿隊在總冠軍賽首戰出師不利，昨天打到延長14局以2：3輸給味全龍隊，今天先發打線微調，前兩棒改由陳晨威、林立組成，...

中職／蔣少宏續蹲OK 葉總憶1天蹲18局免止痛藥「我不是人」

台灣大賽首戰激鬥14局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，雙方先發捕手味全龍隊蔣少宏、嚴宏鈞蹲滿全場，今天的第二戰繼續扛起...

中職／首戰用多名投手在計畫裡 葉總：但真的有比較多

味全龍隊昨天熱戰14局，以3：2擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽旗開得勝，大量使用投手其實在總教練葉君璋的計畫裡，但他也坦言：...

中職／首戰16投、9中繼成功破紀錄 牛棚燒一晚成猿龍鬥變因？

中職總冠軍賽首戰就激鬥14局，兩隊共用16名投手、合計9次中繼成功，兩項數字都打破紀錄，味全龍隊得點圈0安打，但靠劉基鴻...

中職／MVP獵人劉基鴻 冠軍賽單場MVP寫隊史最年輕紀錄

味全龍隊昨晚在一場14局惡鬥中以3：2擊敗樂天桃猿隊，在今年中職總冠軍賽搶下重要首勝，劉基鴻單場雙響砲包辦全隊3分打點，...

中職／龍隊第三張王牌還沒出 鋼龍：葉總策略正確

味全龍隊在總冠軍賽前兩場推出徐若熙、布里悍登板，還有一張王牌鋼龍藏在手中，雖然季賽排名前2號先發，到了總冠軍賽可能要到第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。