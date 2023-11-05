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中職／冠軍賽蹲14局史上次長 蔣少宏看到再見轟快落淚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊捕手蔣少宏。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手蔣少宏。圖／味全龍隊提供

昨晚的中華職棒總冠軍賽首戰，味全龍隊與樂天桃猿隊鏖戰14局才分出勝負，看到劉基鴻敲出再見全壘打，捕手蔣少宏說：「眼淚都快流下來。」他在總冠軍賽的初登場就蹲滿14局，寫下史上第二長紀錄。

中職總冠軍賽史上單場蹲捕最多局數，球迷一定印象深刻，就是2009年統一獅「鐵捕」高志綱，在總冠軍賽第6戰連蹲17局，當時兄弟象捕手則是郭一峰、陳智弘分攤。

史上第二則是1991年總冠軍賽第4戰打滿14局，統一獅隊捕手曾智偵、味全龍隊捕手陳金茂都蹲好蹲滿；昨晚蔣少宏蹲滿14局追平史上第二，猿隊嚴宏鈞則蹲了13.2局，辛勞程度相當。

蔣少宏雙膝都出現破皮，但他澄清不是蹲捕關係，而是打擊時飛撲一壘而擦傷，「蹲到破皮太誇張了啦，過去也有蹲過長時間比賽，但那是因雨延賽，中間不間斷應該是第一次。」

14局賽事張力大，蔣少宏認為每一局都很辛苦，中間雖然更換不少投手，但蔣少宏的腦袋沒打結，「就是幫助投手拿出最好的球路應對，我有準備好，投手也準備好了。」

蔣少宏也觀察到先發投手徐若熙剛開賽有些緊張，趕緊提醒他往遠方去看，「看看山上的房子啊，把情緒緩和下來，準備好再去丟。」

蔣少宏在比賽中間協助投手化解危機時，不時用動作表達興奮，印象最深是11局上一、三壘有人時，成功讓林承飛敲出飛球出局，蔣少宏說：「很振奮，沒讓對方得逞，延長賽每1分都很關鍵。」

這也讓蔣少宏等到14局下2出局後劉基鴻的再見全壘打，他說：「看到的時候眼淚快流下來，因為大家都沒有放棄，努力想要拿下比賽。」

今天蔣少宏依舊先發，只不過棒次往後移一位，總教練葉君璋表示，總冠軍賽沒有疲憊的問題，球場氣氛、應援都會讓球員腎上腺素激增，「球員自己也會想上場，加上他跟布里悍搭配得不錯。」

葉君璋自己就是鐵捕代表，更有著「鐵金剛」的美名，他印象中自己有過單日雙重賽、蹲了20局的記憶，中間不需要止痛藥幫助，葉總開玩笑說：「我不是人，我是機器人。」

味全龍隊捕手蔣少宏膝蓋破皮，原因是撲壘而非連蹲14局的關係。圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手蔣少宏膝蓋破皮，原因是撲壘而非連蹲14局的關係。圖／味全龍隊提供

蔣少宏 統一獅 劉基鴻

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