快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打給李凱威！單場15次守備機會寫新猷 紀錄如人低調

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威守備。 味全龍臉書
李凱威守備。 味全龍臉書

味全龍隊二壘手李凱威昨天守滿14局，寫下一項低調的冷門紀錄，全場15次守備機會，為總冠軍賽史上一壘手、捕手以外的單場最多守備機會，萬無一失，為龍隊在這場投手戰中守護城池。

總冠軍賽史上單場最多守備機會，出現在2009年10月24日統一獅、兄弟象隊的17局大戰，獅隊一壘手高國慶共22次守備機會；此外，榜單上一路看下來都是一壘和捕手，像是昨天嚴宏鈞的18次守備機會排名史上第3，包括16次三振、1次面對犧牲觸擊接球傳一壘以及1次朱育賢的外野助殺。

扣掉接球機會最多的一壘和捕手，其他守備位置單場最多守備機會，為2013年第1戰統一獅隊游擊手陳鏞基、1991年第4戰味全龍隊二壘手羅世幸的12次，昨天李凱威以15次改寫紀錄。

「只是覺得昨天真的球比較多，但沒想到會是守備機會最多。」李凱威回想自己昨天所參與的15次守備機會，認為全場第一個打席林立打來的球考驗最大，除了因為打到的位置彈跳容易有變化及傳球距離較遠外，還有自己的緊張情緒。

李凱威透露，由於兩個禮拜沒有比賽，剛站上場時，真的明顯感受到自己的緊張，「是不到腳抖，但脖子和臉這邊都覺得麻麻的，結果第一球就打給我，好險自己有處理好，那顆處理好，後面身體就比較放鬆。」

前幾局就明顯感覺到自己「生意」超好，李凱威指出，「應該是若熙球比較快，右打者會往我這邊打，變化球又很漂亮，左打者也會不小心勾到。」

得知單場守備機會多到破紀錄，但紀錄如人一樣低調，李凱威也笑說：「我都是破這種沒人會在意的紀錄，高調的留給基鴻和吉力，我可以默默幫助球隊就好。」

味全龍隊李凱威。圖／報系資料照
味全龍隊李凱威。圖／報系資料照

李凱威 統一獅 味全龍

延伸閱讀

中職／專治暴力猿打線？布里悍強投壓陣 龍隊拚連勝搶封王優勢

中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

中職／徐若熙先發引2疑慮 葉總有信心：他有這樣的能力

中職／Movie Time！龍隊團T上身 李凱威重整心態

相關新聞

中職／林立6支0改排第2棒 曾總信賴成熟選手調整能力

樂天桃猿隊在總冠軍賽首戰出師不利，昨天打到延長14局以2：3輸給味全龍隊，今天先發打線微調，前兩棒改由陳晨威、林立組成，...

中職／龍隊第三張王牌還沒出 鋼龍：葉總策略正確

味全龍隊在總冠軍賽前兩場推出徐若熙、布里悍登板，還有一張王牌鋼龍藏在手中，雖然季賽排名前2號先發，到了總冠軍賽可能要到第...

中職／蔣少宏續蹲OK 葉總憶1天蹲18局免止痛藥「我不是人」

台灣大賽首戰激鬥14局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，雙方先發捕手味全龍隊蔣少宏、嚴宏鈞蹲滿全場，今天的第二戰繼續扛起...

中職／首戰用多名投手在計畫裡 葉總：但真的有比較多

味全龍隊昨天熱戰14局，以3：2擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽旗開得勝，大量使用投手其實在總教練葉君璋的計畫裡，但他也坦言：...

中職／首戰16投、9中繼成功破紀錄 牛棚燒一晚成猿龍鬥變因？

中職總冠軍賽首戰就激鬥14局，兩隊共用16名投手、合計9次中繼成功，兩項數字都打破紀錄，味全龍隊得點圈0安打，但靠劉基鴻...

中職／MVP獵人劉基鴻 冠軍賽單場MVP寫隊史最年輕紀錄

味全龍隊昨晚在一場14局惡鬥中以3：2擊敗樂天桃猿隊，在今年中職總冠軍賽搶下重要首勝，劉基鴻單場雙響砲包辦全隊3分打點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。