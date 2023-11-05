中職／打給李凱威！單場15次守備機會寫新猷 紀錄如人低調

味全龍隊二壘手李凱威昨天守滿14局，寫下一項低調的冷門紀錄，全場15次守備機會，為總冠軍賽史上一壘手、捕手以外的單場最多守備機會，萬無一失，為龍隊在這場投手戰中守護城池。

總冠軍賽史上單場最多守備機會，出現在2009年10月24日統一獅、兄弟象隊的17局大戰，獅隊一壘手高國慶共22次守備機會；此外，榜單上一路看下來都是一壘和捕手，像是昨天嚴宏鈞的18次守備機會排名史上第3，包括16次三振、1次面對犧牲觸擊接球傳一壘以及1次朱育賢的外野助殺。

扣掉接球機會最多的一壘和捕手，其他守備位置單場最多守備機會，為2013年第1戰統一獅隊游擊手陳鏞基、1991年第4戰味全龍隊二壘手羅世幸的12次，昨天李凱威以15次改寫紀錄。

「只是覺得昨天真的球比較多，但沒想到會是守備機會最多。」李凱威回想自己昨天所參與的15次守備機會，認為全場第一個打席林立打來的球考驗最大，除了因為打到的位置彈跳容易有變化及傳球距離較遠外，還有自己的緊張情緒。

李凱威透露，由於兩個禮拜沒有比賽，剛站上場時，真的明顯感受到自己的緊張，「是不到腳抖，但脖子和臉這邊都覺得麻麻的，結果第一球就打給我，好險自己有處理好，那顆處理好，後面身體就比較放鬆。」

前幾局就明顯感覺到自己「生意」超好，李凱威指出，「應該是若熙球比較快，右打者會往我這邊打，變化球又很漂亮，左打者也會不小心勾到。」