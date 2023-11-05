中職／蔣少宏續蹲OK 葉總憶1天蹲18局免止痛藥「我不是人」
台灣大賽首戰激鬥14局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，雙方先發捕手味全龍隊蔣少宏、嚴宏鈞蹲滿全場，今天的第二戰繼續扛起本壘指揮官的位置，龍隊總教練葉君璋不擔心蔣少宏疲勞，「總冠軍賽不太會有疲勞。」
今天繼續啟用蔣少宏，葉總指出自己的考量，「第一是總冠軍賽不太會有疲勞，選手自己會希望在場上，球迷的力量會讓他忘記累。」第二，就是考慮與布里悍的搭配，「所以讓他繼續蹲。」
葉君璋選手時期曾11度蹲過雙重賽，一天蹲捕18局是家常便飯，單場最多蹲捕局數則是1997年4月17日面對和信鯨隊的12局。被問到當時是否需要吃止痛藥，昔有「無敵鐵金剛」封號的葉總笑答：「我不用吃，我不是人，我是機器人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言