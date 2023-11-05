中職／林立6支0改排第2棒 曾總信賴成熟選手調整能力

樂天桃猿隊在總冠軍賽首戰出師不利，昨天打到延長14局以2：3輸給味全龍隊，今天先發打線微調，前兩棒改由陳晨威、林立組成，成晉調到第八棒。

林立昨天擔任首棒，6打數沒有安打，今天仍留在先發打線，總教練曾豪駒對他依然有信心，「從挑戰賽到現在，他有幾次打擊品質都還不錯，只是都打到人家守備的地方。他是成熟的選手，經歷那麼多比賽，相信他有辦法把自己調整回來。」

值得注意的是，林立生涯對戰龍隊先發投手布里悍30打數敲出13安打，打擊率4成33，本季則是8打數敲出5安打，對戰打擊率破6成。

龍隊在14局大戰中展現韌性，歷經領先、被追平、最終還能贏下比賽，曾豪駒並未被嚇到，他說：「他們這幾年不斷進步，下半季冠軍就能看到他們能力。」

樂天桃猿隊先發打線 第一棒 陳晨威 中外野手 第二棒 林立 二壘手 第三棒 梁家榮 三壘手 第四棒 廖健富 指定打擊 第五棒 陳俊秀 一壘手 第六棒 林承飛 游擊手 第七棒 朱育賢 左外野手 第八棒 成晉 右外野手 第九棒 嚴宏鈞 捕手 先發投手 黃子鵬