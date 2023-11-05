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中職／林立6支0改排第2棒 曾總信賴成熟選手調整能力
樂天桃猿隊在總冠軍賽首戰出師不利，昨天打到延長14局以2：3輸給味全龍隊，今天先發打線微調，前兩棒改由陳晨威、林立組成，成晉調到第八棒。
林立昨天擔任首棒，6打數沒有安打，今天仍留在先發打線，總教練曾豪駒對他依然有信心，「從挑戰賽到現在，他有幾次打擊品質都還不錯，只是都打到人家守備的地方。他是成熟的選手，經歷那麼多比賽，相信他有辦法把自己調整回來。」
值得注意的是，林立生涯對戰龍隊先發投手布里悍30打數敲出13安打，打擊率4成33，本季則是8打數敲出5安打，對戰打擊率破6成。
龍隊在14局大戰中展現韌性，歷經領先、被追平、最終還能贏下比賽，曾豪駒並未被嚇到，他說：「他們這幾年不斷進步，下半季冠軍就能看到他們能力。」
樂天桃猿隊先發打線
第一棒 陳晨威 中外野手
第二棒 林立 二壘手
第三棒 梁家榮 三壘手
第四棒 廖健富 指定打擊
第五棒 陳俊秀 一壘手
第六棒 林承飛 游擊手
第七棒 朱育賢 左外野手
第八棒 成晉 右外野手
第九棒 嚴宏鈞 捕手
先發投手 黃子鵬
味全龍隊先發打線
第一棒 拿莫．伊漾 一壘手
第二棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
第三棒 郭天信 中外野
第四棒 劉基鴻 三壘手
第五棒 李凱威 二壘手
第六棒 林孝程 左外野手
第七棒 張政禹 游擊手
第八棒 蔣少宏 捕手
第九棒 冉承霖 右外野手
先發投手 布里悍
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