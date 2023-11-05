中職／首戰用多名投手在計畫裡 葉總：但真的有比較多

味全龍隊昨天熱戰14局，以3：2擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽旗開得勝，大量使用投手其實在總教練葉君璋的計畫裡，但他也坦言：「昨天是真的比較多⋯。」

回想昨天5小時17分鐘戰役，葉君璋不諱言，過程中想過希望快點結束，但好幾局都是有攻勢但沒分數進來，反而14局壘上沒人輪到劉基鴻，「想說應該不太可能，這只能全壘打，結果真的，這就是總冠軍賽特別的地方，你想都想不到。」

首戰狂燒8名投手，葉總其實有盤算過，「若熙投，就是可能會有這個狀況，但我們目的是希望讓比較多牛棚有機會上場，上去感受看看，對我們是好事。」但他說打到14局是真的超乎預料。

牛棚大幅消耗，並不影響接下來的投手調度，葉總表示，「到第七戰的先發投手都已經有想法，大家都知道自己定位，只是不方便講。」

會不會因應後續戰況調整先發輪值？葉君璋認為應該還好，「如果誤差範圍都在多少以內，基本上都滿確定，除非打到29局那種。」

被追問伍鐸接下來的出賽，葉總笑答：「你在套我話嗎？」他跳過這題，反倒回應「王維中有可能先發」，不知道是真是假。